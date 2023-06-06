https://ria.ru/20230606/grad-1876343635.html

Жителей ЮФО и СКФО предупредили о граде и ливнях с грозами

Жителей ЮФО и СКФО предупредили о граде и ливнях с грозами - РИА Новости, 06.06.2023

Жителей ЮФО и СКФО предупредили о граде и ливнях с грозами

Ливни с грозами могут нарушить на этой неделе энергоснабжение и транспортное сообщение в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а град -... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T02:49

2023-06-06T02:49

2023-06-06T02:49

происшествия

северо-кавказский федеральный округ

краснодарский край

внии гочс

республика адыгея

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ливни с грозами могут нарушить на этой неделе энергоснабжение и транспортное сообщение в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а град - повредить крыши зданий, транспорт и сельскохозяйственные угодья, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В отдельных районах Республики Адыгея, Краснодарского края и республик Северо-Кавказского федерального округа прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. По оценке экспертов института, причинами возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать ливни с грозами, осадки местами до 35 миллиметров, а также порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду. "Такая обстановка повышает вероятность повреждения градом кровель зданий, транспорта, широкоформатных конструкций и сельскохозяйственных угодий", - заключает ВНИИ ГОЧС. Кроме того, на территории этих субъектов сохранится высокая вероятность подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры, расположенных в пониженных местах, и высокая вероятность схода селевых потоков и оползней.

https://ria.ru/20230602/grozy-1875690190.html

северо-кавказский федеральный округ

краснодарский край

республика адыгея

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происшествия, северо-кавказский федеральный округ, краснодарский край, внии гочс, республика адыгея