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Россия возложила ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Киев и Запад - РИА Новости, 07.06.2023
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23:19 06.06.2023 (обновлено: 00:32 07.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876603930.html
Россия возложила ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Киев и Запад
Россия возложила ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Киев и Запад - РИА Новости, 07.06.2023
Россия возложила ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Киев и Запад
Москва возлагает всю полноту ответственности за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Киев и накачивающих его оружием "западных покровителей", заявил... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-06T23:19
2023-06-07T00:32
россия
киев
каховская гэс
оон
василий небензя
украина
в мире
новая каховка
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ООН, 6 июн — РИА Новости. Москва возлагает всю полноту ответственности за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Киев и накачивающих его оружием "западных покровителей", заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН."Исходим из того, что киевский режим и накачивающие его оружием западные покровители несут всю полноту ответственности за разворачивающуюся трагедию", — отметил Небензя.Как добавил российский дипломат, диверсия Киева преследовала две цели: привлечь как можно больше внимания для перегруппировки подразделений ВСУ, а также причинить максимальный гуманитарный ущерб населению прилегающих к ГЭС районов.&quot;Сожалеем, что наши призывы к генсекретарю (ООН) сделать все возможное для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание&quot;, — заключил постпред.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.В Новой Каховке днем уровень воды поднялся практически на 11 метров, максимально может дойти до 12. Идет эвакуация жителей трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав электростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.
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россия
киев
украина
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россия, киев, каховская гэс, оон, василий небензя, украина, в мире, новая каховка, вооруженные силы украины, разрушение каховской гэс
Россия, Киев, Каховская ГЭС, ООН, Василий Небензя, Украина, В мире, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Разрушение Каховской ГЭС
Россия возложила ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Киев и Запад

Небензя: Россия сожалеет, что предостережения о разрушении Каховской ГЭС не были услышаны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
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Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 июн — РИА Новости. Москва возлагает всю полноту ответственности за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Киев и накачивающих его оружием "западных покровителей", заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.
"Исходим из того, что киевский режим и накачивающие его оружием западные покровители несут всю полноту ответственности за разворачивающуюся трагедию", — отметил Небензя.
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Белом доме заявили о погибших при разрушении Каховской ГЭС
Вчера, 21:33
Как добавил российский дипломат, диверсия Киева преследовала две цели: привлечь как можно больше внимания для перегруппировки подразделений ВСУ, а также причинить максимальный гуманитарный ущерб населению прилегающих к ГЭС районов.
«

"Сожалеем, что наши призывы к генсекретарю (ООН) сделать все возможное для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание", — заключил постпред.

В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
© Администрация города

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

Затопленный центр Новой Каховки

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9
© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9
В Новой Каховке днем уровень воды поднялся практически на 11 метров, максимально может дойти до 12. Идет эвакуация жителей трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав электростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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РоссияКиевКаховская ГЭСООНВасилий НебензяУкраинаВ миреНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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