https://ria.ru/20230606/ges-1876603930.html

Россия возложила ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Киев и Запад

Россия возложила ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Киев и Запад - РИА Новости, 07.06.2023

Россия возложила ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Киев и Запад

Москва возлагает всю полноту ответственности за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Киев и накачивающих его оружием "западных покровителей", заявил... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-06T23:19

2023-06-06T23:19

2023-06-07T00:32

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новая каховка

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ООН, 6 июн — РИА Новости. Москва возлагает всю полноту ответственности за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Киев и накачивающих его оружием "западных покровителей", заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН."Исходим из того, что киевский режим и накачивающие его оружием западные покровители несут всю полноту ответственности за разворачивающуюся трагедию", — отметил Небензя.Как добавил российский дипломат, диверсия Киева преследовала две цели: привлечь как можно больше внимания для перегруппировки подразделений ВСУ, а также причинить максимальный гуманитарный ущерб населению прилегающих к ГЭС районов."Сожалеем, что наши призывы к генсекретарю (ООН) сделать все возможное для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание", — заключил постпред.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.В Новой Каховке днем уровень воды поднялся практически на 11 метров, максимально может дойти до 12. Идет эвакуация жителей трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав электростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.

https://ria.ru/20230606/zhertvy-1876592087.html

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