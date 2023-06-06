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У ООН нет независимых данных об обстоятельствах разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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23:12 06.06.2023 (обновлено: 23:56 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876603307.html
У ООН нет независимых данных об обстоятельствах разрушения Каховской ГЭС
У ООН нет независимых данных об обстоятельствах разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
У ООН нет независимых данных об обстоятельствах разрушения Каховской ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обеих сторон украинского конфликта, заявил на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T23:12
2023-06-06T23:56
оон
разрушение каховской гэс
мартин гриффитс
в мире
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ООН, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обеих сторон украинского конфликта, заявил на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс.Заместитель генсека ООН также отметил , что "у ООН нет доступа к независимой информации к обстоятельствам, которые привели к разрушению гидроэлектростанции".
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оон, разрушение каховской гэс, мартин гриффитс, в мире
ООН, Разрушение Каховской ГЭС, Мартин Гриффитс, В мире
У ООН нет независимых данных об обстоятельствах разрушения Каховской ГЭС

Замгенсека ООН Гриффитс: организации нет независимых данных о разрушении Каховской ГЭС

Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
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ООН, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обеих сторон украинского конфликта, заявил на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс.
Заместитель генсека ООН также отметил , что "у ООН нет доступа к независимой информации к обстоятельствам, которые привели к разрушению гидроэлектростанции".
 
ООНРазрушение Каховской ГЭСМартин ГриффитсВ мире
 
 
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