https://ria.ru/20230606/ges-1876542861.html

Решение о восстановлении Каховской ГЭС примут после осмотра, заявил Сальдо

Решение о восстановлении Каховской ГЭС примут после осмотра, заявил Сальдо - РИА Новости, 06.06.2023

Решение о восстановлении Каховской ГЭС примут после осмотра, заявил Сальдо

Решение о дальнейшей судьбе Каховской ГЭС будет принято в ближайшие дни после осмотра и оценки разрушений, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:49

2023-06-06T17:49

2023-06-06T18:21

владимир сальдо

россия

каховская гэс

херсонская область

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Решение о дальнейшей судьбе Каховской ГЭС будет принято в ближайшие дни после осмотра и оценки разрушений, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Я инженер-строитель по профессии и я знаю, что любую конструкцию можно перестроить, а лучше всего - построить новую. Как только мы увидим окончательные разрушения, которые есть на Каховской ГЭС, после этого будет принято решение, каким образом и по какой технологии будет она восстановлена. Что нужно для этого - будет принято решение в ближайшие дни", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Каховская ГЭС имеет большое значение как водохранилище.Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876527213.html

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владимир сальдо, россия, каховская гэс, херсонская область