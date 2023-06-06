https://ria.ru/20230606/ges-1876541253.html

Балицкий успокоил жителей Запорожской области после аварии на Каховской ГЭС

Балицкий успокоил жителей Запорожской области после аварии на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Балицкий успокоил жителей Запорожской области после аварии на Каховской ГЭС

Жителям Запорожской области прорыв Каховской ГЭС ничем не угрожает, водоснабжение будет бесперебойным, заявил врио губернатора Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:44

2023-06-06T17:44

2023-06-06T17:44

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

евгений балицкий

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Жителям Запорожской области прорыв Каховской ГЭС ничем не угрожает, водоснабжение будет бесперебойным, заявил врио губернатора Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Всех могу заверить в том, что жителям Запорожской области это ничем не угрожает, водоснабжение будет бесперебойным. Коммуникация с атомной станцией у нас постоянная, и, по информации специалистов и руководства АЭС, такое падение воды не грозит никакими последствиями для Запорожской области", - написал Балицкий. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/ukraina-1876511655.html

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, разрушение каховской гэс