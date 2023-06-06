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В МККК отреагировали на разрушение Каховской ГЭС

В МККК отреагировали на разрушение Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

В МККК отреагировали на разрушение Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС представляет серьезную угрозу мирным жителям, десятки тысяч человек в тяжелой гуманитарной ситуации, говорится в комментарии... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:15

2023-06-06T17:15

2023-06-06T17:15

специальная военная операция на украине

в мире

ариан бауэр

международный комитет красного креста (мккк)

разрушение каховской гэс

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ООН, 6 июн – РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС представляет серьезную угрозу мирным жителям, десятки тысяч человек в тяжелой гуманитарной ситуации, говорится в комментарии регионального директора Международного комитета Красного Креста (МККК) Арианы Бауэр. "Разрушение Каховской плотины и вызванные этим затопления представляют серьезную угрозу для мирных жителей, их домов... В результате десятки тысяч людей оказываются в тяжелой гуманитарной ситуации", - указала Бауэр. По ее словам, повреждение жизненно важной инфраструктуры может повергнуть целые сообщества в отчаяние и разрушить жизни мирных жителей. "Международное гуманитарное право может обеспечить важнейшую защиту, но только в том случае, если государства соблюдают свои юридические обязательства", - отметила она. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ариан бауэр, международный комитет красного креста (мккк), разрушение каховской гэс