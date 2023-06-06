https://ria.ru/20230606/ges-1876521273.html

В Госдуме обвинили Запад в причастности к атакам на Каховскую ГЭС

В Госдуме обвинили Запад в причастности к атакам на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

В Госдуме обвинили Запад в причастности к атакам на Каховскую ГЭС

Запад причастен к атакам на Каховскую ГЭС, чудовищность того, что произошло, отмечена в контактах с зарубежными коллегами, заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:40

2023-06-06T16:40

2023-06-06T16:40

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Запад причастен к атакам на Каховскую ГЭС, чудовищность того, что произошло, отмечена в контактах с зарубежными коллегами, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет. "Конечно, Запад причастен, потому что, если бы не было постоянных со второй половины марта прошлого года поставок летального оружия, то просто нечем было бы бомбить Каховскую ГЭС… Уже сегодня мы в наших контактах с зарубежными коллегами отметили чудовищность того, что произошло", — сказал Слуцкий журналистам. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230606/ukraina-1876511655.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , леонид слуцкий (политик), госдума рф, разрушение каховской гэс