https://ria.ru/20230606/ges-1876500391.html

Советник Пушилина прокомментировал разрушение Украиной Каховской ГЭС

Советник Пушилина прокомментировал разрушение Украиной Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Советник Пушилина прокомментировал разрушение Украиной Каховской ГЭС

Обстрел и разрушение Украиной Каховской ГЭС в Херсонской области являются отвлекающими от контрнаступления маневрами, считает советник и.о. главы ДНР Игорь... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:35

2023-06-06T15:35

2023-06-06T15:49

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876375576_0:580:1114:1207_1920x0_80_0_0_aeea2ebc2352c902e6767e3f84589816.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Обстрел и разрушение Украиной Каховской ГЭС в Херсонской области являются отвлекающими от контрнаступления маневрами, считает советник и.о. главы ДНР Игорь Кимаковский. "Когда начинаются такого уровня контрнаступления, о которых Украина говорила постоянно, нужны отвлекающие маневры. Это как раз показывает гибридный подход Украины к этой войне. Во-первых, они пробовали нанести информационный удар, удар по Вооруженным силам РФ, которые размещены вдоль всего берега левого Каховского водохранилища и ниже по течению. Они пробуют таким образом вытеснять нас с тех островов, которые были нами освобождены в дельте и выше по течению. Самое страшное, что они приблизили воду к нашим позициям", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Советник Дениса Пушилина считает, что ВСУ, используя высокоскоростные лодки, могут угрожать и другим российским территориям. "Они на лодках высокоскоростных могут оказывать давление, и это делается специально. Они пытаются посеять хаос, растаскивая наши резервы мобильные, но у них это не получается, потому что те данные, которые я собрал, говорят о том, что мы очень серьезно их сдерживаем, сдерживаем их контрнаступление", - добавил Кимаковский.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, херсонская область , донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, разрушение каховской гэс