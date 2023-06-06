https://ria.ru/20230606/ges-1876497677.html
Прокуратура поможет жителям районов рядом с Каховской ГЭС
Прокуратура поможет жителям районов рядом с Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Прокуратура поможет жителям районов рядом с Каховской ГЭС
Прокуратура Херсонской области организовала мобильные бригады для помощи населению, пострадавшему после теракта на Каховской ГЭС и последующего подтопления... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:29
2023-06-06T15:29
2023-06-06T17:11
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
херсонская область
генеральная прокуратура рф
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Прокуратура Херсонской области организовала мобильные бригады для помощи населению, пострадавшему после теракта на Каховской ГЭС и последующего подтопления территорий, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. СК РФ по факту разрушения плотины и затопления территорий возбудил уголовное дело о теракте. Как сообщили в Генпрокуратуре, в пострадавшие районы выехал первый заместитель прокурора Херсонской области Павел Зернов, осуществляется взаимодействие с региональным управлением МЧС России, правительством области, иными уполномоченными ведомствами. "В настоящий момент организовано информирование населения, в ближайших населенных пунктах подготавливаются пункты временного размещения граждан. Организованы мобильные бригады прокуратуры области, готовые к выезду с целью проверки мест размещения эвакуированных граждан, в том числе в части предоставления питания, медицинской помощи, обеспечения коммунально-бытовыми услугами и предметами первой необходимости, предоставления информационно-психологической поддержки", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуратурой контролируется порядок реализации уполномоченными органами полномочий по организации эвакуации населения с территорий, попавших в зону затопления, в том числе при подаче транспортных средств к пунктам посадки и посадке населения на транспорт.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Затопленные магистраль и жилой сектор в Херсонской области
Затопленные магистраль и жилой сектор в Херсонской области
2023-06-06T15:29
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, херсонская область , генеральная прокуратура рф, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Херсонская область , Генеральная прокуратура РФ, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Прокуратура поможет жителям районов рядом с Каховской ГЭС
Херсонская прокуратура формирует бригады для помощи населению после атаки на Каховскую ГЭС
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Прокуратура Херсонской области организовала мобильные бригады для помощи населению, пострадавшему после теракта на Каховской ГЭС и последующего подтопления территорий, сообщает пресс-служба
Генпрокуратуры РФ.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. СК РФ по факту разрушения плотины и затопления территорий возбудил уголовное дело о теракте.
Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий
Как сообщили в Генпрокуратуре, в пострадавшие районы выехал первый заместитель прокурора Херсонской области Павел Зернов, осуществляется взаимодействие с региональным управлением МЧС России, правительством области, иными уполномоченными ведомствами.
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"В настоящий момент организовано информирование населения, в ближайших населенных пунктах подготавливаются пункты временного размещения граждан. Организованы мобильные бригады прокуратуры области, готовые к выезду с целью проверки мест размещения эвакуированных граждан, в том числе в части предоставления питания, медицинской помощи, обеспечения коммунально-бытовыми услугами и предметами первой необходимости, предоставления информационно-психологической поддержки", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратурой контролируется порядок реализации уполномоченными органами полномочий по организации эвакуации населения с территорий, попавших в зону затопления, в том числе при подаче транспортных средств к пунктам посадки и посадке населения на транспорт.