https://ria.ru/20230606/ges-1876497677.html

Прокуратура поможет жителям районов рядом с Каховской ГЭС

Прокуратура поможет жителям районов рядом с Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Прокуратура поможет жителям районов рядом с Каховской ГЭС

Прокуратура Херсонской области организовала мобильные бригады для помощи населению, пострадавшему после теракта на Каховской ГЭС и последующего подтопления... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:29

2023-06-06T15:29

2023-06-06T17:11

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

херсонская область

генеральная прокуратура рф

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Прокуратура Херсонской области организовала мобильные бригады для помощи населению, пострадавшему после теракта на Каховской ГЭС и последующего подтопления территорий, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. СК РФ по факту разрушения плотины и затопления территорий возбудил уголовное дело о теракте. Как сообщили в Генпрокуратуре, в пострадавшие районы выехал первый заместитель прокурора Херсонской области Павел Зернов, осуществляется взаимодействие с региональным управлением МЧС России, правительством области, иными уполномоченными ведомствами. "В настоящий момент организовано информирование населения, в ближайших населенных пунктах подготавливаются пункты временного размещения граждан. Организованы мобильные бригады прокуратуры области, готовые к выезду с целью проверки мест размещения эвакуированных граждан, в том числе в части предоставления питания, медицинской помощи, обеспечения коммунально-бытовыми услугами и предметами первой необходимости, предоставления информационно-психологической поддержки", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуратурой контролируется порядок реализации уполномоченными органами полномочий по организации эвакуации населения с территорий, попавших в зону затопления, в том числе при подаче транспортных средств к пунктам посадки и посадке населения на транспорт.

https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html

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Затопленные магистраль и жилой сектор в Херсонской области Затопленные магистраль и жилой сектор в Херсонской области 2023-06-06T15:29 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, херсонская область , генеральная прокуратура рф, каховская гэс, разрушение каховской гэс