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Прокуратура поможет жителям районов рядом с Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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15:29 06.06.2023 (обновлено: 17:11 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876497677.html
Прокуратура поможет жителям районов рядом с Каховской ГЭС
Прокуратура поможет жителям районов рядом с Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Прокуратура поможет жителям районов рядом с Каховской ГЭС
Прокуратура Херсонской области организовала мобильные бригады для помощи населению, пострадавшему после теракта на Каховской ГЭС и последующего подтопления... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:29
2023-06-06T17:11
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
херсонская область
генеральная прокуратура рф
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Прокуратура Херсонской области организовала мобильные бригады для помощи населению, пострадавшему после теракта на Каховской ГЭС и последующего подтопления территорий, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. СК РФ по факту разрушения плотины и затопления территорий возбудил уголовное дело о теракте. Как сообщили в Генпрокуратуре, в пострадавшие районы выехал первый заместитель прокурора Херсонской области Павел Зернов, осуществляется взаимодействие с региональным управлением МЧС России, правительством области, иными уполномоченными ведомствами. "В настоящий момент организовано информирование населения, в ближайших населенных пунктах подготавливаются пункты временного размещения граждан. Организованы мобильные бригады прокуратуры области, готовые к выезду с целью проверки мест размещения эвакуированных граждан, в том числе в части предоставления питания, медицинской помощи, обеспечения коммунально-бытовыми услугами и предметами первой необходимости, предоставления информационно-психологической поддержки", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуратурой контролируется порядок реализации уполномоченными органами полномочий по организации эвакуации населения с территорий, попавших в зону затопления, в том числе при подаче транспортных средств к пунктам посадки и посадке населения на транспорт.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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Затопленные магистраль и жилой сектор в Херсонской области
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происшествия, россия, херсонская область , генеральная прокуратура рф, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Херсонская область , Генеральная прокуратура РФ, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Прокуратура поможет жителям районов рядом с Каховской ГЭС

Херсонская прокуратура формирует бригады для помощи населению после атаки на Каховскую ГЭС

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Прокуратура Херсонской области организовала мобильные бригады для помощи населению, пострадавшему после теракта на Каховской ГЭС и последующего подтопления территорий, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. СК РФ по факту разрушения плотины и затопления территорий возбудил уголовное дело о теракте.
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Как сообщили в Генпрокуратуре, в пострадавшие районы выехал первый заместитель прокурора Херсонской области Павел Зернов, осуществляется взаимодействие с региональным управлением МЧС России, правительством области, иными уполномоченными ведомствами.
«
"В настоящий момент организовано информирование населения, в ближайших населенных пунктах подготавливаются пункты временного размещения граждан. Организованы мобильные бригады прокуратуры области, готовые к выезду с целью проверки мест размещения эвакуированных граждан, в том числе в части предоставления питания, медицинской помощи, обеспечения коммунально-бытовыми услугами и предметами первой необходимости, предоставления информационно-психологической поддержки", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратурой контролируется порядок реализации уполномоченными органами полномочий по организации эвакуации населения с территорий, попавших в зону затопления, в том числе при подаче транспортных средств к пунктам посадки и посадке населения на транспорт.
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Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияХерсонская областьГенеральная прокуратура РФКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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