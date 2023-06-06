https://ria.ru/20230606/ges-1876491058.html

Эксперт назвал разрушение Каховской ГЭС частью плана Киева

Эксперт назвал разрушение Каховской ГЭС частью плана Киева - РИА Новости, 06.06.2023

Эксперт назвал разрушение Каховской ГЭС частью плана Киева

Разрушение Каховской ГЭС является многоплановой спланированной операцией украинской армии для обеспечения контрнаступления на запорожском направлении, заявил... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:13

2023-06-06T15:13

2023-06-06T15:48

специальная военная операция на украине

безопасность

алексей леонков

вооруженные силы украины

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запорожская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС является многоплановой спланированной операцией украинской армии для обеспечения контрнаступления на запорожском направлении, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды, ее уровень ниже по течению продолжает подниматься. "Я думаю, проводилось с расчетом обеспечить десантную речную операцию. Десант будет высаживаться как вспомогательная операция, когда силы ВСУ на левом берегу Днепра добьются успеха в наступлении в Запорожской области – разрушение плотины ГЭС говорит, что противник в качестве основного выбрал именно это направление для удара. Косвенно это подтверждается уже введенными в бой танками Leopard на южнодонецком и запорожском направлениях", - сообщил Леонков. По его оценке, в зоне затопления частично оказываются российские укрепрайоны на левобережье Днепра, оборонительные линии на побережье, минные поля – теперь российская армия будет вынуждена их оставить и отодвигать артиллерию, которая держала в огневом контроле противника на правобережье и острова. Кроме того, за счет регулирования сброса воды на верхних каскадах днепровских плотин противник будет стремиться не допустить полного обмеления водоема, так как ил со дна превратит его в болото и может затруднить десантную операцию. "Теперь уже противник может подтянуть дальнобойную артиллерию на правый берег для обстрела наших позиций и поддержки огнем сил, которые будут штурмовать левый берег вдоль побережья и высаживаться через обмелевшую водную преграду. Это была многоплановая операция, на нее ВСУ пошли осознанно. Операция подготовлена высококлассными специалистами. Думаю, не без помощи тех, кто спланировал теракт на "Северных потоках", - заключил Леонков.

https://ria.ru/20230606/ges-1876451060.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, алексей леонков, вооруженные силы украины, россия, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр