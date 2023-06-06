https://ria.ru/20230606/ges-1876490486.html

Около 900 человек эвакуировали после разрушения Каховской ГЭС

Около 900 человек эвакуировали после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Около 900 человек эвакуировали после разрушения Каховской ГЭС

Около 900 человек уже эвакуированы из прибрежных населенных пунктов Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, заявил в эфире Первого канала глава... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:11

2023-06-06T15:11

2023-06-06T15:48

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Около 900 человек уже эвакуированы из прибрежных населенных пунктов Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха"."Около 900 человек уже сейчас есть", - сказал он в ответ на вопрос, сколько граждан эвакуировано на данный момент.По его словам, вывезены все гражданские, которые находились непосредственно на береговой линии, они будут размещены в ПВР.

https://ria.ru/20230606/sholts-1876475723.html

херсонская область

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происшествия, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс