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В Запорожской области рассказали об ущербе от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:04 06.06.2023 (обновлено: 15:11 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876488907.html
В Запорожской области рассказали об ущербе от разрушения Каховской ГЭС
В Запорожской области рассказали об ущербе от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Запорожской области рассказали об ущербе от разрушения Каховской ГЭС
Частичное разрушение Каховской ГЭС нанесет ущерб сельскому хозяйству Запорожской области, хотя этот сезон "еще пройдем", сообщил врио губернатор региона Евгений РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:04
2023-06-06T15:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
каховская гэс
разрушение каховской гэс
происшествия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Частичное разрушение Каховской ГЭС нанесет ущерб сельскому хозяйству Запорожской области, хотя этот сезон "еще пройдем", сообщил врио губернатор региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"."Для сельского хозяйства, конечно, будет ущерб, потому что в каналах месяца полтора хватит воды, а в перспективе они окажутся без воды. Этот сезон мы еще пройдем, но на следующий год, я надеюсь, проблема будет решена, и мы сможем с уверенностью сказать, что наш сельскохозяйственный регион не окажется без водоснабжения", - сказал Балицкий.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не пострадала. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения.
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запорожская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс, происшествия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия, Евгений Балицкий
В Запорожской области рассказали об ущербе от разрушения Каховской ГЭС

Балицкий: атака на Каховскую ГЭС окажет ущерб для сельского хозяйства Запорожской области

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Частичное разрушение Каховской ГЭС нанесет ущерб сельскому хозяйству Запорожской области, хотя этот сезон "еще пройдем", сообщил врио губернатор региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Для сельского хозяйства, конечно, будет ущерб, потому что в каналах месяца полтора хватит воды, а в перспективе они окажутся без воды. Этот сезон мы еще пройдем, но на следующий год, я надеюсь, проблема будет решена, и мы сможем с уверенностью сказать, что наш сельскохозяйственный регион не окажется без водоснабжения", - сказал Балицкий.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не пострадала. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
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