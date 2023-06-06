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В Госдуме охарактеризовали действия Киева по подрыву Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/ges-1876480461.html
В Госдуме охарактеризовали действия Киева по подрыву Каховской ГЭС
В Госдуме охарактеризовали действия Киева по подрыву Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Госдуме охарактеризовали действия Киева по подрыву Каховской ГЭС
Подрыв шлюзов Каховской ГЭС на Каховском водохранилище является преступлением Киева, который действует исходя из парадигмы "все средства хороши", заявил РИА... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:36
2023-06-06T14:36
специальная военная операция на украине
константин затулин
госдума рф
разрушение каховской гэс
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Подрыв шлюзов Каховской ГЭС на Каховском водохранилище является преступлением Киева, который действует исходя из парадигмы "все средства хороши", заявил РИА Новости депутат Госдумы Константин Затулин. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я не вижу причин, по которым мы должны были сойти с ума и разрушать Каховскую ГЭС, которая на нашей территории. После того, как она оказалась под нашим контролем и стала источником воды для Крыма, вода пришла в засушливые районы, восстановился водный баланс, который существовал в прежние времена. То есть элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, говорит о том, что Россия не причастна к этому преступлению, а то, что это преступление, - в этом нет никаких сомнений. Это лишний раз доказывает, что киевский режим действует исходя из известной парадигмы "все средства хороши", - сказал Затулин.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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константин затулин, госдума рф, разрушение каховской гэс, украина
Специальная военная операция на Украине, Константин Затулин, Госдума РФ, Разрушение Каховской ГЭС, Украина
В Госдуме охарактеризовали действия Киева по подрыву Каховской ГЭС

Депутат Госдумы Константин Затулин назвал подрыв шлюзов Каховской ГЭС преступлением Киева

Обстрелы ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Обстрелы ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Обстрелы ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Подрыв шлюзов Каховской ГЭС на Каховском водохранилище является преступлением Киева, который действует исходя из парадигмы "все средства хороши", заявил РИА Новости депутат Госдумы Константин Затулин.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Я не вижу причин, по которым мы должны были сойти с ума и разрушать Каховскую ГЭС, которая на нашей территории. После того, как она оказалась под нашим контролем и стала источником воды для Крыма, вода пришла в засушливые районы, восстановился водный баланс, который существовал в прежние времена. То есть элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, говорит о том, что Россия не причастна к этому преступлению, а то, что это преступление, - в этом нет никаких сомнений. Это лишний раз доказывает, что киевский режим действует исходя из известной парадигмы "все средства хороши", - сказал Затулин.
Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
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Вчера, 10:31
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантин ЗатулинГосдума РФРазрушение Каховской ГЭСУкраина
 
 
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