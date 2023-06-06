https://ria.ru/20230606/ges-1876476593.html

В ЕС назвали атаку на Каховскую ГЭС новым витком эскалации на Украине

В ЕС назвали атаку на Каховскую ГЭС новым витком эскалации на Украине - РИА Новости, 06.06.2023

В ЕС назвали атаку на Каховскую ГЭС новым витком эскалации на Украине

В ЕС решительно осуждают атаку, которой подверглась дамба Каховской ГЭС, и опасаются, что случившееся может иметь "ужасные гуманитарные и экологические... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:22

2023-06-06T14:22

2023-06-06T15:47

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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. В ЕС решительно осуждают атаку, которой подверглась дамба Каховской ГЭС, и опасаются, что случившееся может иметь "ужасные гуманитарные и экологические последствия", сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха". "Разрушение дамбы Каховской ГЭС ставит под угрозу инфраструктуру и гражданских лиц на Украине, ЕС решительно осуждает варварскую ужасную атаку против этого жизненно важного объекта инфраструктуры, которая может иметь ужасные гуманитарные и экологические последствия", - сказал представитель внешнеполитической службы Евросоюза. Стано не стал обвинять кого-либо напрямую в произошедшем, но указал, что "это происходит в контексте незаконной агрессии". "Это новый виток эскалации", - заключил он. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, велся из РСЗО "Ольха". В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из прибрежных подтопленных зон. При этом, как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, массовой эвакуации не понадобится, разрушение Каховской ГЭС не помешает российским военнослужащим защищать левобережье. Позже в Кремле заявили, что РФ решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, это преднамеренная диверсия Киева, всю ответственность несут украинские власти. Там добавили, что разрушение ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, а также экологические. В Кремле заявили, что одна из целей подрыва киевским режимом ГЭС связана с лишением Крыма воды. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html

https://ria.ru/20230606/podtoplenie-1876438395.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , каховская гэс, разрушение каховской гэс, евросоюз