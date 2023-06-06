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Канцлер ФРГ назвал разрушение Каховской ГЭС новым измерением конфликта

Канцлер ФРГ назвал разрушение Каховской ГЭС новым измерением конфликта - РИА Новости, 06.06.2023

Канцлер ФРГ назвал разрушение Каховской ГЭС новым измерением конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью WDR назвал разрушение дамбы Каховской ГЭС "новым измерением" конфликта и пообещал продолжать оказывать помощь Киеву... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:16

2023-06-06T14:16

2023-06-06T14:18

специальная военная операция на украине

каховская гэс

разрушение каховской гэс

новая каховка

олаф шольц

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью WDR назвал разрушение дамбы Каховской ГЭС "новым измерением" конфликта и пообещал продолжать оказывать помощь Киеву столько, сколько нужно. Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха". Сама дамба водохранилища не разрушена, заявил он. "Это (конфликт - ред.) приобретает новое измерение," - заявил Шольц на Европейском форуме, организованном телекомпанией WDR. Канцлер добавил, что это происшествие соответствует тому, как Россия "ведет эту войну". Шольц также заявил, что Германия с беспокойством наблюдает за развитием ситуации. Кроме того, он подчеркнул, что Европа продолжит оказывать необходимую поддержку Украине, в том числе военную, пока это будет необходимо.

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

каховская гэс, разрушение каховской гэс, новая каховка, олаф шольц, вооруженные силы украины, происшествия