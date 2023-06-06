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Канцлер ФРГ назвал разрушение Каховской ГЭС новым измерением конфликта - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 06.06.2023 (обновлено: 14:18 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876474900.html
Канцлер ФРГ назвал разрушение Каховской ГЭС новым измерением конфликта
Канцлер ФРГ назвал разрушение Каховской ГЭС новым измерением конфликта - РИА Новости, 06.06.2023
Канцлер ФРГ назвал разрушение Каховской ГЭС новым измерением конфликта
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью WDR назвал разрушение дамбы Каховской ГЭС "новым измерением" конфликта и пообещал продолжать оказывать помощь Киеву... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:16
2023-06-06T14:18
специальная военная операция на украине
каховская гэс
разрушение каховской гэс
новая каховка
олаф шольц
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью WDR назвал разрушение дамбы Каховской ГЭС "новым измерением" конфликта и пообещал продолжать оказывать помощь Киеву столько, сколько нужно. Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха". Сама дамба водохранилища не разрушена, заявил он. "Это (конфликт - ред.) приобретает новое измерение," - заявил Шольц на Европейском форуме, организованном телекомпанией WDR. Канцлер добавил, что это происшествие соответствует тому, как Россия "ведет эту войну". Шольц также заявил, что Германия с беспокойством наблюдает за развитием ситуации. Кроме того, он подчеркнул, что Европа продолжит оказывать необходимую поддержку Украине, в том числе военную, пока это будет необходимо.
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каховская гэс, разрушение каховской гэс, новая каховка, олаф шольц, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Новая Каховка, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Канцлер ФРГ назвал разрушение Каховской ГЭС новым измерением конфликта

Канцлер ФРГ Шольц назвал разрушение Каховской ГЭС новым измерением конфликта на Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью WDR назвал разрушение дамбы Каховской ГЭС "новым измерением" конфликта и пообещал продолжать оказывать помощь Киеву столько, сколько нужно.
Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха". Сама дамба водохранилища не разрушена, заявил он.
«
"Это (конфликт - ред.) приобретает новое измерение," - заявил Шольц на Европейском форуме, организованном телекомпанией WDR. Канцлер добавил, что это происшествие соответствует тому, как Россия "ведет эту войну".
Шольц также заявил, что Германия с беспокойством наблюдает за развитием ситуации.
Кроме того, он подчеркнул, что Европа продолжит оказывать необходимую поддержку Украине, в том числе военную, пока это будет необходимо.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСНовая КаховкаОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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