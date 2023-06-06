https://ria.ru/20230606/ges-1876465976.html

В Госдуме прокомментировали украинскую атаку на Каховскую ГЭС

В Госдуме прокомментировали украинскую атаку на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

В Госдуме прокомментировали украинскую атаку на Каховскую ГЭС

Первый замглавы комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (лидер партия "Родина") заявил РИА Новости, что Украина заранее готовилась к разрушению Каховской ГЭС,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:48

2023-06-06T13:48

2023-06-06T13:48

украина

киев

херсонская область

алексей журавлев

владимир леонтьев (новая каховка)

запорожская аэс

госдума рф

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Первый замглавы комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (лидер партия "Родина") заявил РИА Новости, что Украина заранее готовилась к разрушению Каховской ГЭС, так как последние несколько недель в водохранилище сбрасывались повышенные объемы воды, чтобы последствия были более разрушительными. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. "Украина заранее готовилась к теракту, на это указывает тот факт, что последние несколько недель в водохранилище сбрасывались повышенные объемы воды, чтобы оно переполнилось, и последствия были более разрушительными... Что касается нашего, левого берега, то, по сообщениям властей российской Херсонской области, пока даже эвакуацию населения проводить нет смысла, уровень воды поднялся незначительно. Угрозы для системы охлаждения реакторов Запорожской АЭС нет, а пресная вода для Крыма продолжает поступать на полуостров, головная станция Северо-Крымского канала находится выше по течению", - сообщил Журавлев. Также он отметил, что экологи считают, что общий ущерб еще только предстоит установить, но восстановление инфраструктуры и биосферы после таких изменений будет очень долгим и потребует огромных ресурсов. "Все уже видели, как у ДК Новой Каховки плавают лебеди, но идиллическая картинка не должна никого обмануть - это настоящая катастрофа для огромной территории вдоль среднего и нижнего течения Днепра. Причем это уже сказалось именно на Украине - в родном для Зеленского Кривом Роге объявлены ограничения подачи воды, а правительство признает, что затоплены гигантские площади", - отметил он.

https://ria.ru/20230606/ges-1876449640.html

https://ria.ru/20230606/zaes-1876460318.html

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украина, киев, херсонская область , алексей журавлев , владимир леонтьев (новая каховка), запорожская аэс, госдума рф, разрушение каховской гэс