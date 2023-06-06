Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали украинскую атаку на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/ges-1876465976.html
В Госдуме прокомментировали украинскую атаку на Каховскую ГЭС
В Госдуме прокомментировали украинскую атаку на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Госдуме прокомментировали украинскую атаку на Каховскую ГЭС
Первый замглавы комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (лидер партия "Родина") заявил РИА Новости, что Украина заранее готовилась к разрушению Каховской ГЭС,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:48
2023-06-06T13:48
украина
киев
херсонская область
алексей журавлев
владимир леонтьев (новая каховка)
запорожская аэс
госдума рф
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876374951_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e9a1648ed8440308c47ea8ff99e537ce.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Первый замглавы комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (лидер партия "Родина") заявил РИА Новости, что Украина заранее готовилась к разрушению Каховской ГЭС, так как последние несколько недель в водохранилище сбрасывались повышенные объемы воды, чтобы последствия были более разрушительными. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. "Украина заранее готовилась к теракту, на это указывает тот факт, что последние несколько недель в водохранилище сбрасывались повышенные объемы воды, чтобы оно переполнилось, и последствия были более разрушительными... Что касается нашего, левого берега, то, по сообщениям властей российской Херсонской области, пока даже эвакуацию населения проводить нет смысла, уровень воды поднялся незначительно. Угрозы для системы охлаждения реакторов Запорожской АЭС нет, а пресная вода для Крыма продолжает поступать на полуостров, головная станция Северо-Крымского канала находится выше по течению", - сообщил Журавлев. Также он отметил, что экологи считают, что общий ущерб еще только предстоит установить, но восстановление инфраструктуры и биосферы после таких изменений будет очень долгим и потребует огромных ресурсов. "Все уже видели, как у ДК Новой Каховки плавают лебеди, но идиллическая картинка не должна никого обмануть - это настоящая катастрофа для огромной территории вдоль среднего и нижнего течения Днепра. Причем это уже сказалось именно на Украине - в родном для Зеленского Кривом Роге объявлены ограничения подачи воды, а правительство признает, что затоплены гигантские площади", - отметил он.
https://ria.ru/20230606/ges-1876449640.html
https://ria.ru/20230606/zaes-1876460318.html
украина
киев
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876374951_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_40d861ad9d4983f5c603cd1e3a689be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, херсонская область , алексей журавлев , владимир леонтьев (новая каховка), запорожская аэс, госдума рф, разрушение каховской гэс
Украина, Киев, Херсонская область , Алексей Журавлев , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Запорожская АЭС, Госдума РФ, Разрушение Каховской ГЭС, Специальная военная операция на Украине
В Госдуме прокомментировали украинскую атаку на Каховскую ГЭС

Первый замглавы комитета ГД Журавлев: Украина заранее готовилась к атаке на Каховскую ГЭС

© Администрация города Затопленный центр Новой Каховки
Затопленный центр Новой Каховки
© Администрация города
Затопленный центр Новой Каховки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Первый замглавы комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (лидер партия "Родина") заявил РИА Новости, что Украина заранее готовилась к разрушению Каховской ГЭС, так как последние несколько недель в водохранилище сбрасывались повышенные объемы воды, чтобы последствия были более разрушительными.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Госдуме призвали созвать Совбез ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС
Вчера, 13:04
"Украина заранее готовилась к теракту, на это указывает тот факт, что последние несколько недель в водохранилище сбрасывались повышенные объемы воды, чтобы оно переполнилось, и последствия были более разрушительными... Что касается нашего, левого берега, то, по сообщениям властей российской Херсонской области, пока даже эвакуацию населения проводить нет смысла, уровень воды поднялся незначительно. Угрозы для системы охлаждения реакторов Запорожской АЭС нет, а пресная вода для Крыма продолжает поступать на полуостров, головная станция Северо-Крымского канала находится выше по течению", - сообщил Журавлев.
Также он отметил, что экологи считают, что общий ущерб еще только предстоит установить, но восстановление инфраструктуры и биосферы после таких изменений будет очень долгим и потребует огромных ресурсов.
"Все уже видели, как у ДК Новой Каховки плавают лебеди, но идиллическая картинка не должна никого обмануть - это настоящая катастрофа для огромной территории вдоль среднего и нижнего течения Днепра. Причем это уже сказалось именно на Украине - в родном для Зеленского Кривом Роге объявлены ограничения подачи воды, а правительство признает, что затоплены гигантские площади", - отметил он.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Кремле отреагировали на заявления экспертов об отсутствии угрозы на ЗАЭС
Вчера, 13:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевХерсонская областьАлексей ЖуравлевВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Запорожская АЭСГосдума РФРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала