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Песков увязал диверсию Киева на Каховской ГЭС с безуспешным наступлением
Песков увязал диверсию Киева на Каховской ГЭС с безуспешным наступлением - РИА Новости, 06.06.2023
Песков увязал диверсию Киева на Каховской ГЭС с безуспешным наступлением
Диверсия Киева на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск, оно захлебывается, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:28
2023-06-06T13:28
2023-06-06T13:28
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
в мире
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Диверсия Киева на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск, оно захлебывается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются", - сказал он журналистам.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
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дмитрий песков, украина, в мире, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, В мире, Разрушение Каховской ГЭС
Песков увязал диверсию Киева на Каховской ГЭС с безуспешным наступлением
Песков: диверсия Киева на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов в ходе наступления