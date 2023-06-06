https://ria.ru/20230606/ges-1876455525.html

Песков увязал диверсию Киева на Каховской ГЭС с безуспешным наступлением

Песков увязал диверсию Киева на Каховской ГЭС с безуспешным наступлением - РИА Новости, 06.06.2023

Песков увязал диверсию Киева на Каховской ГЭС с безуспешным наступлением

Диверсия Киева на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск, оно захлебывается, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:28

2023-06-06T13:28

2023-06-06T13:28

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

украина

в мире

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Диверсия Киева на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск, оно захлебывается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются", - сказал он журналистам.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.

https://ria.ru/20230606/ges-1876448114.html

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дмитрий песков, украина, в мире, разрушение каховской гэс