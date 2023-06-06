Рейтинг@Mail.ru
Песков увязал диверсию Киева на Каховской ГЭС с безуспешным наступлением - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/ges-1876455525.html
Песков увязал диверсию Киева на Каховской ГЭС с безуспешным наступлением
Песков увязал диверсию Киева на Каховской ГЭС с безуспешным наступлением - РИА Новости, 06.06.2023
Песков увязал диверсию Киева на Каховской ГЭС с безуспешным наступлением
Диверсия Киева на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск, оно захлебывается, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:28
2023-06-06T13:28
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
в мире
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876434634_0:357:2674:1861_1920x0_80_0_0_4e9b8c45299cb041b653c90109e1698b.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Диверсия Киева на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск, оно захлебывается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются", - сказал он журналистам.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
https://ria.ru/20230606/ges-1876448114.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876434634_0:42:2674:2048_1920x0_80_0_0_3c6463cd900e54718d61c92bfbbfebfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, украина, в мире, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, В мире, Разрушение Каховской ГЭС
Песков увязал диверсию Киева на Каховской ГЭС с безуспешным наступлением

Песков: диверсия Киева на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов в ходе наступления

© AFP 2023 / Sergiy Dollar Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС
Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / Sergiy Dollar
Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Диверсия Киева на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск, оно захлебывается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются", - сказал он журналистам.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Слуцкий назвал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением Киева
Вчера, 12:59
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковУкраинаВ миреРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала