Рейтинг@Mail.ru
В Кремле предупредили о последствиях разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 06.06.2023 (обновлено: 13:33 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876455023.html
В Кремле предупредили о последствиях разрушения Каховской ГЭС
В Кремле предупредили о последствиях разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Кремле предупредили о последствиях разрушения Каховской ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:25
2023-06-06T13:33
специальная военная операция на украине
происшествия
дмитрий песков
каховская гэс
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876374986_102:121:1279:783_1920x0_80_0_0_93fc8097e419ff87b52e83f12ab968aa.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия. Последствия для нескольких десяткой тысяч жителей региона. Экологические последствия. И последствия иного характера, которые еще предстоит установить", - сказал он журналистам. Говоря об эвакуации населения, Песков отметил, что по этому вопросу нужно ждать сообщения от местных властей.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876374986_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_d83616cb24841ed8969f4b4d85daa3cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дмитрий песков, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Дмитрий Песков, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
В Кремле предупредили о последствиях разрушения Каховской ГЭС

Пресс-секретарь Песков: разрушение Каховской ГЭС может повлечь очень тяжелые последствия

© Фото : Администрация города Затопленный центр Новой Каховки
Затопленный центр Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Администрация города
Затопленный центр Новой Каховки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия. Последствия для нескольких десяткой тысяч жителей региона. Экологические последствия. И последствия иного характера, которые еще предстоит установить", - сказал он журналистам.
Говоря об эвакуации населения, Песков отметил, что по этому вопросу нужно ждать сообщения от местных властей.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий
Вчера, 10:31
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДмитрий ПесковКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала