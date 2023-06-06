https://ria.ru/20230606/ges-1876455023.html
В Кремле предупредили о последствиях разрушения Каховской ГЭС
В Кремле предупредили о последствиях разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Кремле предупредили о последствиях разрушения Каховской ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:25
2023-06-06T13:25
2023-06-06T13:33
специальная военная операция на украине
происшествия
дмитрий песков
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия. Последствия для нескольких десяткой тысяч жителей региона. Экологические последствия. И последствия иного характера, которые еще предстоит установить", - сказал он журналистам. Говоря об эвакуации населения, Песков отметил, что по этому вопросу нужно ждать сообщения от местных властей.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, дмитрий песков, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Дмитрий Песков, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
В Кремле предупредили о последствиях разрушения Каховской ГЭС
Пресс-секретарь Песков: разрушение Каховской ГЭС может повлечь очень тяжелые последствия
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия. Последствия для нескольких десяткой тысяч жителей региона. Экологические последствия. И последствия иного характера, которые еще предстоит установить", - сказал он журналистам.
Говоря об эвакуации населения, Песков отметил, что по этому вопросу нужно ждать сообщения от местных властей.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий