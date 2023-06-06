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В Кремле отвергли обвинения в подрыве Каховской ГЭС
В Кремле отвергли обвинения в подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Кремле отвергли обвинения в подрыве Каховской ГЭС
РФ решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, это преднамеренная диверсия Киева, всю ответственность несут украинские власти, заявил... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:23
2023-06-06T13:23
2023-06-06T13:23
специальная военная операция на украине
происшествия
дмитрий песков
херсонская область
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. РФ решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, это преднамеренная диверсия Киева, всю ответственность несут украинские власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы можем их решительно отвергнуть, решительно отвергнуть, мы официально заявляем. Здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима", - сказал Песков. По его словам, всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим. Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".
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херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Кремле отвергли обвинения в подрыве Каховской ГЭС
Пресс-секретарь Песков: Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС