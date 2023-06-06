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В Кремле назвали цель подрыва Каховской ГЭС киевским режимом - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 06.06.2023 (обновлено: 13:44 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876451060.html
В Кремле назвали цель подрыва Каховской ГЭС киевским режимом
В Кремле назвали цель подрыва Каховской ГЭС киевским режимом - РИА Новости, 06.06.2023
В Кремле назвали цель подрыва Каховской ГЭС киевским режимом
С помощью подрыва Каховской ГЭС киевский режим пытался лишить Крым воды, это также связано с отсутствием успехов ВСУ в ходе контрнаступления, заявил... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:08
2023-06-06T13:44
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир леонтьев (новая каховка)
происшествия
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. С помощью подрыва Каховской ГЭС киевский режим пытался лишить Крым воды, это также связано с отсутствием успехов ВСУ в ходе контрнаступления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Кроме того, однозначно, что эта диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище, и, соответственно, сокращается подача в канал. Резко сокращается", - сказал он журналистам.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
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дмитрий песков, владимир леонтьев (новая каховка), происшествия, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
В Кремле назвали цель подрыва Каховской ГЭС киевским режимом

Песков связал диверсию Киева на Каховской ГЭС с отсутствием успехов в ходе наступления ВСУ

© Фото : Администрация города Затопленный центр Новой Каховки
Затопленный центр Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Администрация города
Затопленный центр Новой Каховки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. С помощью подрыва Каховской ГЭС киевский режим пытался лишить Крым воды, это также связано с отсутствием успехов ВСУ в ходе контрнаступления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Кроме того, однозначно, что эта диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище, и, соответственно, сокращается подача в канал. Резко сокращается", - сказал он журналистам.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковВладимир Леонтьев (Новая Каховка)ПроисшествияРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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