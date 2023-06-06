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В Кремле прокомментировали разрушение Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 06.06.2023 (обновлено: 13:21 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876450815.html
В Кремле прокомментировали разрушение Каховской ГЭС
В Кремле прокомментировали разрушение Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Кремле прокомментировали разрушение Каховской ГЭС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:07
2023-06-06T13:21
специальная военная операция на украине
происшествия
каховская гэс
разрушение каховской гэс
херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС."Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны", - сказал он журналистам.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
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происшествия, каховская гэс, разрушение каховской гэс, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кремле прокомментировали разрушение Каховской ГЭС

Пресс-секретарь Песков назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС.
«
"Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны", - сказал он журналистам.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСХерсонская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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