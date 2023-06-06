https://ria.ru/20230606/ges-1876450815.html
В Кремле прокомментировали разрушение Каховской ГЭС
В Кремле прокомментировали разрушение Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Кремле прокомментировали разрушение Каховской ГЭС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:07
2023-06-06T13:07
2023-06-06T13:21
специальная военная операция на украине
происшествия
каховская гэс
разрушение каховской гэс
херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС."Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны", - сказал он журналистам.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Кремле прокомментировали разрушение Каховской ГЭС
Пресс-секретарь Песков назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева