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В Госдуме призвали созвать Совбез ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 06.06.2023 (обновлено: 13:34 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876449640.html
В Госдуме призвали созвать Совбез ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС
В Госдуме призвали созвать Совбез ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Госдуме призвали созвать Совбез ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:04
2023-06-06T13:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил шеремет
госдума рф
украина
оон
совет безопасности оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев."Совбез ООН должен собраться на экстренное заседание и дать оценку фашистскому режиму на Украине, который совершил подрыв Каховской АЭС. Пусть весь мир узнает истинное лицо украинского агрессора", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, заседание Совбеза ООН крайне необходимо, чтобы пресечь все провокации и лживые вбросы украинской стороны о якобы причастности России к разрушению ГЭС.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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безопасность, россия, михаил шеремет, госдума рф, украина, оон, совет безопасности оон, разрушение каховской гэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, Разрушение Каховской ГЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме призвали созвать Совбез ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС

Депутат Шеремет призвал экстренно созвать Совбез ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.
"Совбез ООН должен собраться на экстренное заседание и дать оценку фашистскому режиму на Украине, который совершил подрыв Каховской АЭС. Пусть весь мир узнает истинное лицо украинского агрессора", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, заседание Совбеза ООН крайне необходимо, чтобы пресечь все провокации и лживые вбросы украинской стороны о якобы причастности России к разрушению ГЭС.
Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМихаил ШереметГосдума РФУкраинаООНСовет Безопасности ООНРазрушение Каховской ГЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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