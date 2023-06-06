https://ria.ru/20230606/ges-1876449640.html
В Госдуме призвали созвать Совбез ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС
В Госдуме призвали созвать Совбез ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Госдуме призвали созвать Совбез ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:04
2023-06-06T13:04
2023-06-06T13:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил шеремет
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совет безопасности оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев."Совбез ООН должен собраться на экстренное заседание и дать оценку фашистскому режиму на Украине, который совершил подрыв Каховской АЭС. Пусть весь мир узнает истинное лицо украинского агрессора", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, заседание Совбеза ООН крайне необходимо, чтобы пресечь все провокации и лживые вбросы украинской стороны о якобы причастности России к разрушению ГЭС.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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РИА Новости
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В Госдуме призвали созвать Совбез ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС
Депутат Шеремет призвал экстренно созвать Совбез ООН из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС