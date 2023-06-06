https://ria.ru/20230606/ges-1876432393.html

После ЧП на Каховской ГЭС затопило пять населенных пунктов

После ЧП на Каховской ГЭС затопило пять населенных пунктов - РИА Новости, 06.06.2023

После ЧП на Каховской ГЭС затопило пять населенных пунктов

Каховская ГЭС продолжает разрушаться, идет неконтролируемый сброс воды, затоплены несколько населенных пунктов и значительная часть улиц Новой Каховки, заявил в РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:08

2023-06-06T12:08

2023-06-06T12:12

происшествия

новая каховка

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

владимир сальдо

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Каховская ГЭС продолжает разрушаться, идет неконтролируемый сброс воды, затоплены несколько населенных пунктов и значительная часть улиц Новой Каховки, заявил в эфире Первого канала глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "По последним данным, у нас затоплено пять населенных пунктов… В настоящий момент Каховская ГЭС продолжает разрушаться, вода вниз сбрасывается неконтролируемо", - сказал Леонтьев в эфире Первого канала. По его словам, уже затопило значительную часть улиц в Новой Каховке. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, велся из РСЗО "Ольха". В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из прибрежных подтопленных зон. При этом, как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, массовой эвакуации не понадобится, разрушение Каховской ГЭС не помешает российским военнослужащим защищать левобережье.

https://ria.ru/20230606/ges-1876431167.html

новая каховка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

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