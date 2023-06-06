https://ria.ru/20230606/ges-1876430872.html
В Голой Пристани Херсонской области начали эвакуацию из-за подтопления
В Голой Пристани Херсонской области начали эвакуацию из-за подтопления - РИА Новости, 06.06.2023
В Голой Пристани Херсонской области начали эвакуацию из-за подтопления
Подтопление началось в городе Голая Пристань Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, организована эвакуация населения, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:04
2023-06-06T12:04
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
россия
ситуация в днр и лнр
разрушение каховской гэс
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 июн - РИА Новости. Подтопление началось в городе Голая Пристань Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, организована эвакуация населения, заявил РИА Новости глава администрации Голопристанского района Херсонской области Геннадий Недляков. "Ситуация в Голой Пристани стабильно напряжённая - ведутся обстрелы. Началось подтопление, увеличилась вода примерно на метр, часть старого пляжа уже затоплена. Пока до жилых зданий помещений вода не доходит. Мы начали организацию эвакуации, в первую очередь, маломобильных людей будет проводиться. Автотранспорт уже выехал, по домам будет собирать людей. Организованы точки эвакуации для вывоза тех людей, у которых нет своего транспорта, в близлежащие населённые пункты нашего района. Маломобильные граждане будут перевозиться в Скадовск", - рассказал Недляков. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Разрушение Каховской ГЭС
В Голой Пристани Херсонской области начали эвакуацию из-за подтопления
В Голой Пристани Херсонской области начали эвакуацию из-за разрушения Каховской ГЭС
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 июн - РИА Новости. Подтопление началось в городе Голая Пристань Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, организована эвакуация населения, заявил РИА Новости глава администрации Голопристанского района Херсонской области Геннадий Недляков.
"Ситуация в Голой Пристани стабильно напряжённая - ведутся обстрелы. Началось подтопление, увеличилась вода примерно на метр, часть старого пляжа уже затоплена. Пока до жилых зданий помещений вода не доходит. Мы начали организацию эвакуации, в первую очередь, маломобильных людей будет проводиться. Автотранспорт уже выехал, по домам будет собирать людей. Организованы точки эвакуации для вывоза тех людей, у которых нет своего транспорта, в близлежащие населённые пункты нашего района. Маломобильные граждане будут перевозиться в Скадовск", - рассказал Недляков.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка
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Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий