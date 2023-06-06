https://ria.ru/20230606/ges-1876430872.html

В Голой Пристани Херсонской области начали эвакуацию из-за подтопления

В Голой Пристани Херсонской области начали эвакуацию из-за подтопления - РИА Новости, 06.06.2023

В Голой Пристани Херсонской области начали эвакуацию из-за подтопления

Подтопление началось в городе Голая Пристань Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, организована эвакуация населения, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:04

2023-06-06T12:04

2023-06-06T12:12

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

россия

ситуация в днр и лнр

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829440692_0:58:3432:1989_1920x0_80_0_0_5c3bbec14f003a33c5cf83b9e1a94f9b.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 июн - РИА Новости. Подтопление началось в городе Голая Пристань Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, организована эвакуация населения, заявил РИА Новости глава администрации Голопристанского района Херсонской области Геннадий Недляков. "Ситуация в Голой Пристани стабильно напряжённая - ведутся обстрелы. Началось подтопление, увеличилась вода примерно на метр, часть старого пляжа уже затоплена. Пока до жилых зданий помещений вода не доходит. Мы начали организацию эвакуации, в первую очередь, маломобильных людей будет проводиться. Автотранспорт уже выехал, по домам будет собирать людей. Организованы точки эвакуации для вывоза тех людей, у которых нет своего транспорта, в близлежащие населённые пункты нашего района. Маломобильные граждане будут перевозиться в Скадовск", - рассказал Недляков. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка.

https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр, разрушение каховской гэс