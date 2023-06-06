https://ria.ru/20230606/ges-1876416732.html

В Новой Каховке затопило береговую зону после ЧП на ГЭС

В Новой Каховке затопило береговую зону после ЧП на ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

В Новой Каховке затопило береговую зону после ЧП на ГЭС

В херсонской Новой Каховке после ЧП на Каховской ГЭС затоплена береговая зона, вода продолжает прибывать, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:12

2023-06-06T11:12

2023-06-06T12:12

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

происшествия

разрушение каховской гэс

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 6 июн - РИА Новости. В херсонской Новой Каховке после ЧП на Каховской ГЭС затоплена береговая зона, вода продолжает прибывать, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил РИА Новости, что верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате серии ударов украинских войск, сама дамба водохранилища не разрушена. По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что 8 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории затоплены, 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра. Затоплен район стадиона "Энергия", вода вплотную подступила к зданию администрации Новокаховского городского округа, затоплен Днепровский проспект. Жилой сектор пока не подтопило, но вода подходит к жилым домам. Власти Новокаховского городского округа готовы к эвакуации, автобусы поданы в район населенных пунктов Корсунка и Днепряны, сообщили РИА Новости в администрации города. "Автобусы поданы в Корсунку и Днепряны, но пока желающих покинуть эти населенные пункты практически нет", - сообщил сотрудник администрации.

https://ria.ru/20230606/ges-1876412678.html

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новая каховка

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Затопленная Новая Каховка Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы Каховской ГЭС, максимально вода может подняться до 12 метров, заявил в видеообращении глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. 2023-06-06T11:12 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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