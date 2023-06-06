https://ria.ru/20230606/ges-1876412678.html

На Украине опубликовали видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС

На Украине опубликовали видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

На Украине опубликовали видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС

Украинская компания "Укргидроэнерго" и главное управление разведки вслед за СМИ опубликовали в Telegram-канале видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:06

2023-06-06T11:06

2023-06-06T12:12

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

каховская гэс

украина

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украинская компания "Укргидроэнерго" и главное управление разведки вслед за СМИ опубликовали в Telegram-канале видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС. Верхняя часть ГЭС, расположенная в Херсонской области, была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет."Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит", - говорится в сообщении к видео. Отмечается, что видеоматериал взят из интернета. Такое же видео публиковали ряд украинских СМИ в том числе "Старана.ua". и агентство УНИАН. На опубликованных кадрах видно, как выглядит ГЭС после серии ударов. Из-за разрушенной задвижки вода сбрасывается ниже по течению. Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявлял, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново после победы России.

https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html

https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), каховская гэс, украина, разрушение каховской гэс