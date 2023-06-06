https://ria.ru/20230606/ges-1876412678.html
На Украине опубликовали видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС
На Украине опубликовали видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
На Украине опубликовали видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС
Украинская компания "Укргидроэнерго" и главное управление разведки вслед за СМИ опубликовали в Telegram-канале видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:06
2023-06-06T11:06
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
каховская гэс
украина
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украинская компания "Укргидроэнерго" и главное управление разведки вслед за СМИ опубликовали в Telegram-канале видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС. Верхняя часть ГЭС, расположенная в Херсонской области, была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет."Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит", - говорится в сообщении к видео. Отмечается, что видеоматериал взят из интернета. Такое же видео публиковали ряд украинских СМИ в том числе "Старана.ua". и агентство УНИАН. На опубликованных кадрах видно, как выглядит ГЭС после серии ударов. Из-за разрушенной задвижки вода сбрасывается ниже по течению. Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявлял, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново после победы России.
https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), каховская гэс, украина, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Каховская ГЭС, Украина, Разрушение Каховской ГЭС
На Украине опубликовали видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС
"Укргидроэнерго" и ГУР опубликовали видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости.
Украинская компания "Укргидроэнерго" и главное управление разведки вслед за СМИ опубликовали в Telegram-канале
видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС.
Верхняя часть ГЭС, расположенная в Херсонской области, была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.
В Новой Каховке рассказали, как была разрушена Каховская ГЭС
«
"Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит", - говорится в сообщении к видео.
Отмечается, что видеоматериал взят из интернета. Такое же видео публиковали ряд украинских СМИ в том числе "Старана.ua". и агентство УНИАН.
На опубликованных кадрах видно, как выглядит ГЭС после серии ударов. Из-за разрушенной задвижки вода сбрасывается ниже по течению.
Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявлял, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново после победы России.
Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий