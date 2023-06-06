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На Украине опубликовали видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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11:06 06.06.2023 (обновлено: 12:12 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876412678.html
На Украине опубликовали видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС
На Украине опубликовали видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
На Украине опубликовали видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС
Украинская компания "Укргидроэнерго" и главное управление разведки вслед за СМИ опубликовали в Telegram-канале видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:06
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
каховская гэс
украина
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украинская компания "Укргидроэнерго" и главное управление разведки вслед за СМИ опубликовали в Telegram-канале видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС. Верхняя часть ГЭС, расположенная в Херсонской области, была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет."Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит", - говорится в сообщении к видео. Отмечается, что видеоматериал взят из интернета. Такое же видео публиковали ряд украинских СМИ в том числе "Старана.ua". и агентство УНИАН. На опубликованных кадрах видно, как выглядит ГЭС после серии ударов. Из-за разрушенной задвижки вода сбрасывается ниже по течению. Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявлял, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново после победы России.
https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html
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херсонская область
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происшествия, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), каховская гэс, украина, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Каховская ГЭС, Украина, Разрушение Каховской ГЭС
На Украине опубликовали видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС

"Укргидроэнерго" и ГУР опубликовали видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украинская компания "Укргидроэнерго" и главное управление разведки вслед за СМИ опубликовали в Telegram-канале видео разрушенной после ударов Каховской ГЭС.
Верхняя часть ГЭС, расположенная в Херсонской области, была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.
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"Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит", - говорится в сообщении к видео.
Отмечается, что видеоматериал взят из интернета. Такое же видео публиковали ряд украинских СМИ в том числе "Старана.ua". и агентство УНИАН.
На опубликованных кадрах видно, как выглядит ГЭС после серии ударов. Из-за разрушенной задвижки вода сбрасывается ниже по течению.
Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявлял, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново после победы России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Каховская ГЭСУкраинаРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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