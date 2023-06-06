https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий
Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий - РИА Новости, 06.06.2023
Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий
Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:31
2023-06-06T10:31
2023-06-06T12:24
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
михаил развожаев
запорожская аэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха". Сама дамба водохранилища не разрушена, заявил он. Как сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа, в результате обстрела получили частичные разрушения конструкции Каховской ГЭС, из-за чего затем разрушилось три пролета под давлением воды. Идет нерегулируемый сброс воды, однако необходимости в эвакуации населения пока нет, заявляют власти. По словам Леонтьева, ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново. Уровень воды ниже по течению в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области продолжает подниматься, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Вода продолжает подниматься до 10 метров в Новой Каховке, до 8 в Днепрянах и до 5,3 в Корсунке. Уровень воды продержится около 72 часов. Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, включая Днепряне и Корсунку, где проживают около 22 тысяч человек. По его словам, главы муниципальных образований организовали информационную поддержку населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов. Алексеенко добавил, что три оперативные группы спасателей МЧС России направлены в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки. Электроснабжение временно отключено в прибрежной части Новокаховского городского округа. Как заявил Леонтьев, угрозы прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу (СКК) на полуостров нет. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев также подчеркнул, что повреждения Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя никак не скажутся, поскольку город пользуется собственным водохранилищем и запасы воды находятся на максимуме. Восемь населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории затоплены из-за произошедшего на Каховской ГЭС, первый эвакуационный поезд из Херсона отправится уже в полдень, сообщают местные власти и компания "Украинские железные дороги" "Укрзализныця". Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в течение пяти часов уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достигнет критического уровня. Он также объявил об эвакуации жителей с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Жителей прибрежных территорий он призвал собрать документы и ждать автобусов для эвакуации. Официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом" сообщило, что на данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС нет, ситуация контролируется персоналом станции. По его сообщению, пять блоков ЗАЭС находятся в режиме "холодный останов", один — в режиме "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров, отмечается в сообщении. Система отвода тепла на Запорожской АЭС может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками, заявил директор станции Юрий Черничук. МАГАТЭ сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет.
https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html
https://ria.ru/20230606/ges-1876387000.html
херсонская область
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Подтопление в Новой Каховке
В Новой Каховке продолжается подъем уровня воды, расширяется зона подтопления.
Вода достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать.
2023-06-06T10:31
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PT0M20S
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"Наступила катастрофа" – глава администрации Новой Каховки о разрушении Каховской ГЭС
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "Соловьев Live" возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на украинские власти.
2023-06-06T10:31
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), михаил развожаев, запорожская аэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Михаил Развожаев, Запорожская АЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий
Что произошло на Каховской ГЭС. Как ВСУ атаковали гидроэлектростанцию в Херсонской области
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха". Сама дамба водохранилища не разрушена, заявил он.
Как сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа, в результате обстрела получили частичные разрушения конструкции Каховской ГЭС, из-за чего затем разрушилось три пролета под давлением воды. Идет нерегулируемый сброс воды, однако необходимости в эвакуации населения пока нет, заявляют власти. По словам Леонтьева, ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново.
В Новой Каховке рассказали, как была разрушена Каховская ГЭС
Уровень воды ниже по течению в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области продолжает подниматься, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Вода продолжает подниматься до 10 метров в Новой Каховке, до 8 в Днепрянах и до 5,3 в Корсунке. Уровень воды продержится около 72 часов.
Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, включая Днепряне и Корсунку, где проживают около 22 тысяч человек.
По его словам, главы муниципальных образований организовали информационную поддержку населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов. Алексеенко добавил, что три оперативные группы спасателей МЧС России направлены в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки. Электроснабжение временно отключено в прибрежной части Новокаховского городского округа.
Как заявил Леонтьев, угрозы прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу (СКК) на полуостров нет. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев также подчеркнул, что повреждения Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя никак не скажутся, поскольку город пользуется собственным водохранилищем и запасы воды находятся на максимуме.
Восемь населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории затоплены из-за произошедшего на Каховской ГЭС, первый эвакуационный поезд из Херсона отправится уже в полдень, сообщают местные власти и компания "Украинские железные дороги" "Укрзализныця".
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в течение пяти часов уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достигнет критического уровня. Он также объявил об эвакуации жителей с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Жителей прибрежных территорий он призвал собрать документы и ждать автобусов для эвакуации.
Официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом" сообщило, что на данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС нет, ситуация контролируется персоналом станции. По его сообщению, пять блоков ЗАЭС находятся в режиме "холодный останов", один — в режиме "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров, отмечается в сообщении.
Система отвода тепла на Запорожской АЭС может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками, заявил директор станции Юрий Черничук.
МАГАТЭ сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет.
Глава Евросовета заявил о шоке из-за атаки на Каховскую ГЭС