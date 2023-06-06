https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html

Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий

Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий - РИА Новости, 06.06.2023

Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий

Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:31

2023-06-06T10:31

2023-06-06T12:24

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

михаил развожаев

запорожская аэс

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876375576_0:580:1114:1207_1920x0_80_0_0_aeea2ebc2352c902e6767e3f84589816.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха". Сама дамба водохранилища не разрушена, заявил он. Как сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа, в результате обстрела получили частичные разрушения конструкции Каховской ГЭС, из-за чего затем разрушилось три пролета под давлением воды. Идет нерегулируемый сброс воды, однако необходимости в эвакуации населения пока нет, заявляют власти. По словам Леонтьева, ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново. Уровень воды ниже по течению в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области продолжает подниматься, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Вода продолжает подниматься до 10 метров в Новой Каховке, до 8 в Днепрянах и до 5,3 в Корсунке. Уровень воды продержится около 72 часов. Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, включая Днепряне и Корсунку, где проживают около 22 тысяч человек. По его словам, главы муниципальных образований организовали информационную поддержку населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов. Алексеенко добавил, что три оперативные группы спасателей МЧС России направлены в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки. Электроснабжение временно отключено в прибрежной части Новокаховского городского округа. Как заявил Леонтьев, угрозы прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу (СКК) на полуостров нет. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев также подчеркнул, что повреждения Каховской ГЭС на водоснабжении Севастополя никак не скажутся, поскольку город пользуется собственным водохранилищем и запасы воды находятся на максимуме. Восемь населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории затоплены из-за произошедшего на Каховской ГЭС, первый эвакуационный поезд из Херсона отправится уже в полдень, сообщают местные власти и компания "Украинские железные дороги" "Укрзализныця". Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в течение пяти часов уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достигнет критического уровня. Он также объявил об эвакуации жителей с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление. Жителей прибрежных территорий он призвал собрать документы и ждать автобусов для эвакуации. Официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом" сообщило, что на данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС нет, ситуация контролируется персоналом станции. По его сообщению, пять блоков ЗАЭС находятся в режиме "холодный останов", один — в режиме "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров, отмечается в сообщении. Система отвода тепла на Запорожской АЭС может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками, заявил директор станции Юрий Черничук. МАГАТЭ сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет.

https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html

https://ria.ru/20230606/ges-1876387000.html

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подтопление в Новой Каховке В Новой Каховке продолжается подъем уровня воды, расширяется зона подтопления. Вода достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать. 2023-06-06T10:31 true PT0M20S

"Наступила катастрофа" – глава администрации Новой Каховки о разрушении Каховской ГЭС Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "Соловьев Live" возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на украинские власти. 2023-06-06T10:31 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), михаил развожаев, запорожская аэс, разрушение каховской гэс