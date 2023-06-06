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Глава Евросовета заявил о шоке из-за атаки на Каховскую ГЭС
Глава Евросовета заявил о шоке из-за атаки на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Глава Евросовета заявил о шоке из-за атаки на Каховскую ГЭС
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил в Twitter, что шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС, в ЕС объявят о выделении дополнительной помощи... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:13
2023-06-06T10:13
2023-06-06T12:12
специальная военная операция на украине
происшествия
шарль мишель
евросовет
евросоюз
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил в Twitter, что шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС, в ЕС объявят о выделении дополнительной помощи подтопленным районам и поднимут вопрос повреждения ГЭС на заседании Евросовета в июне. "Шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС... поднимем этот вопрос на заседании Евросовета в июне и предложим дополнительную помощь подтопленным районам", - написал Мишель.При этом глава Евросовета возложил ответственность за повреждение ГЭС на Россию и назвал это "военным преступлением".Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.
РИА Новости
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Подтопление в Новой Каховке
В Новой Каховке продолжается подъем уровня воды, расширяется зона подтопления.
Вода достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать.
2023-06-06T10:13
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Глава Евросовета заявил о шоке из-за атаки на Каховскую ГЭС
Глава Евросовета Мишель шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС