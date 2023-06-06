https://ria.ru/20230606/ges-1876387000.html

Глава Евросовета заявил о шоке из-за атаки на Каховскую ГЭС

Глава Евросовета заявил о шоке из-за атаки на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Глава Евросовета заявил о шоке из-за атаки на Каховскую ГЭС

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил в Twitter, что шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС, в ЕС объявят о выделении дополнительной помощи... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:13

2023-06-06T10:13

2023-06-06T12:12

специальная военная операция на украине

происшествия

шарль мишель

евросовет

евросоюз

каховская гэс

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876382409_88:0:2870:1565_1920x0_80_0_0_58252a81a1fba23bad5c37408b0f60c2.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил в Twitter, что шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС, в ЕС объявят о выделении дополнительной помощи подтопленным районам и поднимут вопрос повреждения ГЭС на заседании Евросовета в июне. "Шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС... поднимем этот вопрос на заседании Евросовета в июне и предложим дополнительную помощь подтопленным районам", - написал Мишель.При этом глава Евросовета возложил ответственность за повреждение ГЭС на Россию и назвал это "военным преступлением".Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подтопление в Новой Каховке В Новой Каховке продолжается подъем уровня воды, расширяется зона подтопления. Вода достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать. 2023-06-06T10:13 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шарль мишель, евросовет, евросоюз, каховская гэс, видео, разрушение каховской гэс