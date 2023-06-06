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Власти заявили, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен - РИА Новости, 06.06.2023
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09:20 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876363633.html
Власти заявили, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен
Власти заявили, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен - РИА Новости, 06.06.2023
Власти заявили, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен
Ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново после победы России, сообщил в эфире "России 24" глава администрации Новокаховского... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:20
2023-06-06T12:13
россия
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
происшествия
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново после победы России, сообщил в эфире "России 24" глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет."Очевидно, что (ремонт ГЭС) сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы", - сказал Леонтьев эфире телеканала "Россия 24".
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россия
новая каховка
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россия, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс
Россия, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область , Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
Власти заявили, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен

Глава администрации Новой Каховки Леонтьев: ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКаховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново после победы России, сообщил в эфире "России 24" глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По заявлению властей, необходимости в эвакуации населения пока нет.
"Очевидно, что (ремонт ГЭС) сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы", - сказал Леонтьев эфире телеканала "Россия 24".
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РоссияНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Херсонская областьПроисшествияРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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