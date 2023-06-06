https://ria.ru/20230606/ges-1876362023.html

Власти заявили, что три пролета Каховской ГЭС рухнули под давлением воды

Власти заявили, что три пролета Каховской ГЭС рухнули под давлением воды - РИА Новости, 06.06.2023

Власти заявили, что три пролета Каховской ГЭС рухнули под давлением воды

В результате обстрела получили частичные разрушения конструкции Каховской ГЭС, из-за чего затем разрушилось три пролета под давлением воды, сообщает... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T09:06

2023-06-06T09:06

2023-06-06T12:13

херсонская область

происшествия

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. В результате обстрела получили частичные разрушения конструкции Каховской ГЭС, из-за чего затем разрушилось три пролета под давлением воды, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет. "Преступный киевский режим ночью обстрелял Каховскую ГЭС, в результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующем к разрушению трех ее пролетов под давлением воды", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876361410.html

херсонская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс