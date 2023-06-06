https://ria.ru/20230606/ges-1876362023.html
Власти заявили, что три пролета Каховской ГЭС рухнули под давлением воды
Власти заявили, что три пролета Каховской ГЭС рухнули под давлением воды - РИА Новости, 06.06.2023
Власти заявили, что три пролета Каховской ГЭС рухнули под давлением воды
В результате обстрела получили частичные разрушения конструкции Каховской ГЭС, из-за чего затем разрушилось три пролета под давлением воды, сообщает... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:06
2023-06-06T09:06
2023-06-06T12:13
херсонская область
происшествия
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. В результате обстрела получили частичные разрушения конструкции Каховской ГЭС, из-за чего затем разрушилось три пролета под давлением воды, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет. "Преступный киевский режим ночью обстрелял Каховскую ГЭС, в результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующем к разрушению трех ее пролетов под давлением воды", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876361410.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс
Херсонская область , Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
Власти заявили, что три пролета Каховской ГЭС рухнули под давлением воды
Власти: три пролета на Каховской ГЭС после обстрела разрушились под давлением воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. В результате обстрела получили частичные разрушения конструкции Каховской ГЭС, из-за чего затем разрушилось три пролета под давлением воды, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
"Преступный киевский режим ночью обстрелял Каховскую ГЭС, в результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующем к разрушению трех ее пролетов под давлением воды", - говорится в сообщении.
Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку