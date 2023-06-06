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Около 300 домов ниже Новой Каховки могут попасть в зону подтопления
Около 300 домов ниже Новой Каховки могут попасть в зону подтопления - РИА Новости, 06.06.2023
Около 300 домов ниже Новой Каховки могут попасть в зону подтопления
Порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после прорыва Каховской ГЭС, сообщил глава... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T07:49
2023-06-06T07:49
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
происшествия
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после прорыва Каховской ГЭС, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев. В результате обстрела разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил ранее Леонтьев. Подъем воды в городе составляет сейчас от 2,5 до 4 метров. "В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке. Поэтому мы осуществляем сейчас все мероприятия на случай необходимости эвакуации - временной эвакуации - незначительной части людей", - сказал он.
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новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), происшествия, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
Около 300 домов ниже Новой Каховки могут попасть в зону подтопления
Мэр Новой Каховки Леонтьев: около 300 домов ниже города могут попасть в зону подтопления
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после прорыва Каховской ГЭС, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.
В результате обстрела разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил ранее Леонтьев. Подъем воды в городе составляет сейчас от 2,5 до 4 метров.
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"В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке. Поэтому мы осуществляем сейчас все мероприятия на случай необходимости эвакуации - временной эвакуации - незначительной части людей", - сказал он.