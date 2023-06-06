https://ria.ru/20230606/ges-1876355910.html

Около 300 домов ниже Новой Каховки могут попасть в зону подтопления

Около 300 домов ниже Новой Каховки могут попасть в зону подтопления - РИА Новости, 06.06.2023

Около 300 домов ниже Новой Каховки могут попасть в зону подтопления

Порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после прорыва Каховской ГЭС, сообщил глава... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T07:49

2023-06-06T07:49

2023-06-06T12:13

специальная военная операция на украине

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

происшествия

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления после прорыва Каховской ГЭС, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев. В результате обстрела разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил ранее Леонтьев. Подъем воды в городе составляет сейчас от 2,5 до 4 метров. "В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке. Поэтому мы осуществляем сейчас все мероприятия на случай необходимости эвакуации - временной эвакуации - незначительной части людей", - сказал он.

https://ria.ru/20230601/obstrel-1875599089.html

новая каховка

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