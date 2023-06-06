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Уровень воды в Днепре после повреждения Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра
Уровень воды в Днепре после повреждения Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра - РИА Новости, 06.06.2023
Уровень воды в Днепре после повреждения Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра
Уровень воды ниже по течению в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области поднялся на 2,5 метра, все службы находятся на месте, сообщил РИА... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T06:58
2023-06-06T06:58
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
каховская гэс
владимир леонтьев (новая каховка)
происшествия
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Уровень воды ниже по течению в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области поднялся на 2,5 метра, все службы находятся на месте, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрела минувшей ночью."Вода поднялась на 2,5 метра, находимся на месте, работаем", - сказал Леонтьев РИА Новости.
https://ria.ru/20230325/ges-1860572565.html
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Специальная военная операция на Украине, Каховская ГЭС, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
Уровень воды в Днепре после повреждения Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра
Мэр Новой Каховки: уровень воды после повреждения Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра