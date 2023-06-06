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Мэр Новой Каховки: верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле - РИА Новости, 06.06.2023
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06:51 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876352405.html
Мэр Новой Каховки: верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле
Мэр Новой Каховки: верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле - РИА Новости, 06.06.2023
Мэр Новой Каховки: верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле
Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, сама дамба водохранилища уцелела, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T06:51
2023-06-06T12:13
новая каховка
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир леонтьев (новая каховка)
каховская гэс
оон
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, сама дамба водохранилища уцелела, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Ряд Telegram-каналов в ночь на вторник распространили информацию, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Некоторые опубликовали кадры рухнувшей дамбы.&quot;Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия - ред.), где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье&quot;, - сказал РИА Новости Леонтьев.Уровень воды после разрушения ГЭС ниже по течению поднялся на 2,5 метра, на месте находятся службы, добавил мэр.Эвакуация населения из города не требуется, однако она может понадобиться в населенных пунктах ниже по течению — Корсунках и Днепрянах, уточнил Леонтьев. Всего в зону подтопления могут попасть порядка 300 домов. "Сейчас мы поймем, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет", - заверил он.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей.Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.
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Новая Каховка, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Каховская ГЭС, ООН, Разрушение Каховской ГЭС
Мэр Новой Каховки: верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле

Верхняя часть Каховской ГЭС разрушилась, началось затопление

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКаховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
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Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, сама дамба водохранилища уцелела, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Ряд Telegram-каналов в ночь на вторник распространили информацию, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Некоторые опубликовали кадры рухнувшей дамбы.
«

"Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия - ред.), где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье", - сказал РИА Новости Леонтьев.

Уровень воды после разрушения ГЭС ниже по течению поднялся на 2,5 метра, на месте находятся службы, добавил мэр.
Эвакуация населения из города не требуется, однако она может понадобиться в населенных пунктах ниже по течению — Корсунках и Днепрянах, уточнил Леонтьев. Всего в зону подтопления могут попасть порядка 300 домов. "Сейчас мы поймем, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет", - заверил он.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей.
Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьРоссияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Каховская ГЭСООНРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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