https://ria.ru/20230606/ges-1876352405.html

Мэр Новой Каховки: верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле

Мэр Новой Каховки: верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле - РИА Новости, 06.06.2023

Мэр Новой Каховки: верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле

Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, сама дамба водохранилища уцелела, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T06:51

2023-06-06T06:51

2023-06-06T12:13

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, сама дамба водохранилища уцелела, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Ряд Telegram-каналов в ночь на вторник распространили информацию, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Некоторые опубликовали кадры рухнувшей дамбы."Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия - ред.), где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье", - сказал РИА Новости Леонтьев.Уровень воды после разрушения ГЭС ниже по течению поднялся на 2,5 метра, на месте находятся службы, добавил мэр.Эвакуация населения из города не требуется, однако она может понадобиться в населенных пунктах ниже по течению — Корсунках и Днепрянах, уточнил Леонтьев. Всего в зону подтопления могут попасть порядка 300 домов. "Сейчас мы поймем, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет", - заверил он.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей.Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876330099.html

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