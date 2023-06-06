Мэр Новой Каховки опроверг сообщения о подрыве Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Леонтьев назвал информацию о подрыве Каховской ГЭС бредом
"Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно", - сказал Леонтьев.
"Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно", - сказал Леонтьев.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
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