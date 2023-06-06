https://ria.ru/20230606/ges-1876350741.html

Мэр Новой Каховки опроверг сообщения о подрыве Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки опроверг сообщения о подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Мэр Новой Каховки опроверг сообщения о подрыве Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о подрыве Каховской ГЭС, назвав это бредом. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T06:08

2023-06-06T06:08

2023-06-06T12:14

новая каховка

херсонская область

россия

владимир леонтьев (новая каховка)

оон

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о подрыве Каховской ГЭС, назвав это бредом.Ряд Telegram-каналов в ночь на вторник распространили информацию, что Каховскую ГЭС взорвали. Некоторые опубликовали кадры дамбы, якобы взорванной украинскими военными."Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно", - сказал Леонтьев.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей.Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876330099.html

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