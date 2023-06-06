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Мэр Новой Каховки опроверг сообщения о подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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06:08 06.06.2023 (обновлено: 12:14 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ges-1876350741.html
Мэр Новой Каховки опроверг сообщения о подрыве Каховской ГЭС
Мэр Новой Каховки опроверг сообщения о подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Мэр Новой Каховки опроверг сообщения о подрыве Каховской ГЭС
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о подрыве Каховской ГЭС, назвав это бредом. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T06:08
2023-06-06T12:14
новая каховка
херсонская область
россия
владимир леонтьев (новая каховка)
оон
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о подрыве Каховской ГЭС, назвав это бредом.Ряд Telegram-каналов в ночь на вторник распространили информацию, что Каховскую ГЭС взорвали. Некоторые опубликовали кадры дамбы, якобы взорванной украинскими военными.&quot;Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно&quot;, - сказал Леонтьев.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей.Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.
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Новая Каховка, Херсонская область , Россия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), ООН, Разрушение Каховской ГЭС
Мэр Новой Каховки опроверг сообщения о подрыве Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Леонтьев назвал информацию о подрыве Каховской ГЭС бредом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о подрыве Каховской ГЭС, назвав это бредом.
Ряд Telegram-каналов в ночь на вторник распространили информацию, что Каховскую ГЭС взорвали. Некоторые опубликовали кадры дамбы, якобы взорванной украинскими военными.
«

"Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно", - сказал Леонтьев.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей.
Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.
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Новая КаховкаХерсонская областьРоссияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)ООНРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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