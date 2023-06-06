https://ria.ru/20230606/fsb-1876360992.html
В ФСБ рассказали о подготовке ГУР Украины терактов на территории России
В ФСБ рассказали о подготовке ГУР Украины терактов на территории России - РИА Новости, 06.06.2023
В ФСБ рассказали о подготовке ГУР Украины терактов на территории России
Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов для организации диверсий в России создал подразделение с легкомоторной... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:56
2023-06-06T08:56
2023-06-06T08:56
россия
украина
кирилл буданов
фсб
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов для организации диверсий в России создал подразделение с легкомоторной авиацией, с начала 2023 года оно совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных с Украиной районах, сообщила ФСБ России. Согласно информации ФСБ, украинская военная разведка запланировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей. "По полученным данным, в целях организации диверсий на территории России начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым создана 3 служба указанного ведомства, в состав которой включена легкомоторная авиация для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории России средствами поражения, а также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что координация использования легкомоторной авиации поручена войсковой части №3449 с условным наименованием "Легион", входящей в состав ГУР МО Украины. "С начала года данным подразделением спланировано и осуществлено пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России", - добавляет ФСБ.
https://ria.ru/20230606/terakty-1876360234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, кирилл буданов, фсб, безопасность
Россия, Украина, Кирилл Буданов, ФСБ, Безопасность
В ФСБ рассказали о подготовке ГУР Украины терактов на территории России
ФСБ: глава ГУР Украины создал подразделение с легкомоторной авиацией для диверсий в России
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов для организации диверсий в России создал подразделение с легкомоторной авиацией, с начала 2023 года оно совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных с Украиной районах, сообщила ФСБ России.
Согласно информации ФСБ, украинская военная разведка запланировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей.
"По полученным данным, в целях организации диверсий на территории России начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым создана 3 служба указанного ведомства, в состав которой включена легкомоторная авиация для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории России средствами поражения, а также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что координация использования легкомоторной авиации поручена войсковой части №3449 с условным наименованием "Легион", входящей в состав ГУР МО Украины.
"С начала года данным подразделением спланировано и осуществлено пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России", - добавляет ФСБ.
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