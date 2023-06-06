https://ria.ru/20230606/fsb-1876360992.html

В ФСБ рассказали о подготовке ГУР Украины терактов на территории России

В ФСБ рассказали о подготовке ГУР Украины терактов на территории России - РИА Новости, 06.06.2023

В ФСБ рассказали о подготовке ГУР Украины терактов на территории России

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов для организации диверсий в России создал подразделение с легкомоторной... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T08:56

2023-06-06T08:56

2023-06-06T08:56

россия

украина

кирилл буданов

фсб

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15ddbf709b8dc43ee093d60bef3c9d69.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов для организации диверсий в России создал подразделение с легкомоторной авиацией, с начала 2023 года оно совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных с Украиной районах, сообщила ФСБ России. Согласно информации ФСБ, украинская военная разведка запланировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей. "По полученным данным, в целях организации диверсий на территории России начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым создана 3 служба указанного ведомства, в состав которой включена легкомоторная авиация для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории России средствами поражения, а также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что координация использования легкомоторной авиации поручена войсковой части №3449 с условным наименованием "Легион", входящей в состав ГУР МО Украины. "С начала года данным подразделением спланировано и осуществлено пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России", - добавляет ФСБ.

https://ria.ru/20230606/terakty-1876360234.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, кирилл буданов, фсб, безопасность