https://ria.ru/20230606/front-1876485032.html

Балицкий назвал положение России на Запорожском направлении устойчивым

Балицкий назвал положение России на Запорожском направлении устойчивым - РИА Новости, 06.06.2023

Балицкий назвал положение России на Запорожском направлении устойчивым

Положение российских Вооруженных сил на запорожском участке фронта достаточно устойчивое, действия противника не так ощутимы, как ожидалось, сообщил врио... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:48

2023-06-06T14:48

2023-06-06T15:39

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Положение российских Вооруженных сил на запорожском участке фронта достаточно устойчивое, действия противника не так ощутимы, как ожидалось, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."На нашем направлении ничего серьезного пока не произошло – если брать от Полог до Васильевки. Пока не произошло ничего серьезного, чтобы мы могли оценивать как ситуацию для противника в чем-то выигрышную. Мы оцениваем наше направление как достаточно устойчивое, крепость нашей обороны достаточно высокая", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, пока действия противника не так ощутимы, как ожидалось.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230606/sholts-1876475723.html

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россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины