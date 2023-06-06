Спектакли, встречи и презентации: как проходит фестиваль "Красная площадь"

Новинки представили 400 издательств, рассказывали в пресс-службе проекта. Среди них были крупные московские и петербургские, а также 56 компаний из регионов и Белоруссии. Участвовали и представители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Новинки представили 400 издательств, рассказывали в пресс-службе проекта. Среди них были крупные московские и петербургские, а также 56 компаний из регионов и Белоруссии. Участвовали и представители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
На литературном марафоне проходили концерты, показывали театральные постановки, проводили дискуссии и презентации книг.
На литературном марафоне проходили концерты, показывали театральные постановки, проводили дискуссии и презентации книг.
РИА Новости и фестиваль "Красная площадь" представили премьеру мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст" о процессе над нацистскими преступниками. Постановка основана на материалах мультимедийного проекта агентства "Нюрнберг. Начало мира", воспоминаниях, очерках, репортажах классиков советской литературы Бориса Полевого, Ильи Эренбурга, Алексея Толстого, Всеволода Вишневского, Леонида Леонова, Константина Федина.
РИА Новости и фестиваль "Красная площадь" представили премьеру мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст" о процессе над нацистскими преступниками. Постановка основана на материалах мультимедийного проекта агентства "Нюрнберг. Начало мира", воспоминаниях, очерках, репортажах классиков советской литературы Бориса Полевого, Ильи Эренбурга, Алексея Толстого, Всеволода Вишневского, Леонида Леонова, Константина Федина.
На "Красную площадь" приехали и зарубежные гости. В их числе швейцарский публицист, историк, профессор Эрик Хёсли. Он рассказал о своей книге "Сибирская эпопея".
На "Красную площадь" приехали и зарубежные гости. В их числе швейцарский публицист, историк, профессор Эрик Хёсли. Он рассказал о своей книге "Сибирская эпопея".
Дарья Донцова представила работы "Цыпленок Лисы Патрикеевны" и "Игольное ушко".
Дарья Донцова представила работы "Цыпленок Лисы Патрикеевны" и "Игольное ушко".
Внук писателя Михаила Шолохова Александр посетил презентацию произведения Захара Прилепина "Шолохов. Незаконный" и раскрыл детали из своей новой книги "Третьим будешь. Разговоры в конюшне".
Внук писателя Михаила Шолохова Александр посетил презентацию произведения Захара Прилепина "Шолохов. Незаконный" и раскрыл детали из своей новой книги "Третьим будешь. Разговоры в конюшне".
Федор Конюхов и его сын Оскар поделились секретами работы в экспедиции.
Также наследник путешественника представил свою книгу "С отцом по всему свету".
Федор Конюхов и его сын Оскар поделились секретами работы в экспедиции.
Также наследник путешественника представил свою книгу "С отцом по всему свету".
Посетил фестиваль художник-мультипликатор Юрий Норштейн.
Посетил фестиваль художник-мультипликатор Юрий Норштейн.
Творческую встречу с читателями провела поэтесса Лариса Рубальская.
Творческую встречу с читателями провела поэтесса Лариса Рубальская.
На фестивале прошла серия поэтических чтений "Час поэзии войны и мира". Участвовали Дмитрий Мельников, Ольга Старушко, Анна Долгарева, Анна Ревякина, Игорь Караулов, Влад Маленко (на фото) и другие.
На фестивале прошла серия поэтических чтений "Час поэзии войны и мира". Участвовали Дмитрий Мельников, Ольга Старушко, Анна Долгарева, Анна Ревякина, Игорь Караулов, Влад Маленко (на фото) и другие.
Александр Звягинцев презентовал новый роман "Нюрнберг. На веки вечные".
Александр Звягинцев презентовал новый роман "Нюрнберг. На веки вечные".
Поэтесса, журналист и общественный деятель ЛНР Елена Заславская и член Союза писателей ДНР Геннадий Горелик (третий слева) приняли участие в творческой встрече "Писатели Донбасса".
Поэтесса, журналист и общественный деятель ЛНР Елена Заславская и член Союза писателей ДНР Геннадий Горелик (третий слева) приняли участие в творческой встрече "Писатели Донбасса".
Сергей Лукьяненко провел несколько встреч. Рассказал о влиянии романов братьев Стругацких на свое творчество, поговорил с читателями о том, что такое авторский замысел.
Сергей Лукьяненко провел несколько встреч. Рассказал о влиянии романов братьев Стругацких на свое творчество, поговорил с читателями о том, что такое авторский замысел.
Заместитель художественного руководителя по творческим вопросам Малого театра России Алексей Дубровский, ректор Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина Борис Любимов, директор ГМИРЛИ имени Владимира Даля Дмитрий Бак, писатель литературовед Павел Басинский (слева направо) участвовали в дискуссии "Неисчерпаемый Островский: к 200-летию основоположника русского национального театра".
Заместитель художественного руководителя по творческим вопросам Малого театра России Алексей Дубровский, ректор Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина Борис Любимов, директор ГМИРЛИ имени Владимира Даля Дмитрий Бак, писатель литературовед Павел Басинский (слева направо) участвовали в дискуссии "Неисчерпаемый Островский: к 200-летию основоположника русского национального театра".