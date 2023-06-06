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Спектакли, встречи и презентации: как проходит фестиваль "Красная площадь" - РИА Новости, 06.06.2023
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Культура
 
18:44 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/festival-1876502527.html
Спектакли, встречи и презентации: как проходит фестиваль "Красная площадь"
Спектакли, встречи и презентации: как проходит фестиваль "Красная площадь" - РИА Новости, 06.06.2023
Спектакли, встречи и презентации: как проходит фестиваль "Красная площадь"
В Москве завершает свою работу фестиваль "Красная площадь". Как проходит масштабный книжный смотр в центре столицы — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:44
2023-06-06T18:44
культура
новости культуры
книжный фестиваль "красная площадь"
книги
фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Москве завершает свою работу фестиваль "Красная площадь". Как проходит масштабный книжный смотр в центре столицы — в фотоленте РИА Новости.
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новости культуры, книжный фестиваль "красная площадь", книги, фото, фото
Культура, Новости культуры, Книжный фестиваль "Красная площадь", Книги, Фото

Спектакли, встречи и презентации: как проходит фестиваль "Красная площадь"

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Москве завершает свою работу фестиваль "Красная площадь". Как проходит масштабный книжный смотр в центре столицы — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Новинки представили 400 издательств, рассказывали в пресс-службе проекта. Среди них были крупные московские и петербургские, а также 56 компаний из регионов и Белоруссии. Участвовали и представители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Флаг книжного фестиваля Красная площадь в Москве

Новинки представили 400 издательств, рассказывали в пресс-службе проекта. Среди них были крупные московские и петербургские, а также 56 компаний из регионов и Белоруссии. Участвовали и представители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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1 из 14
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

На литературном марафоне проходили концерты, показывали театральные постановки, проводили дискуссии и презентации книг.

Открытие книжного фестиваля Красная площадьПосетители на открытии книжного фестиваля Красная площадь в Москве

На литературном марафоне проходили концерты, показывали театральные постановки, проводили дискуссии и презентации книг.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

РИА Новости и фестиваль "Красная площадь" представили премьеру мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст" о процессе над нацистскими преступниками. Постановка основана на материалах мультимедийного проекта агентства "Нюрнберг. Начало мира", воспоминаниях, очерках, репортажах классиков советской литературы Бориса Полевого, Ильи Эренбурга, Алексея Толстого, Всеволода Вишневского, Леонида Леонова, Константина Федина.

Актриса Елена Коробенко в мультимедийном спектакле Нюрнберг. Текст на главной сцене книжного фестиваля Красная площадь

РИА Новости и фестиваль "Красная площадь" представили премьеру мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст" о процессе над нацистскими преступниками. Постановка основана на материалах мультимедийного проекта агентства "Нюрнберг. Начало мира", воспоминаниях, очерках, репортажах классиков советской литературы Бориса Полевого, Ильи Эренбурга, Алексея Толстого, Всеволода Вишневского, Леонида Леонова, Константина Федина.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 14
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На "Красную площадь" приехали и зарубежные гости. В их числе швейцарский публицист, историк, профессор Эрик Хёсли. Он рассказал о своей книге "Сибирская эпопея".

Швейцарский публицист, историк, профессор Эрик Хесли презентует свою книгу Сибирская эпопея на открытии IX книжного фестиваля Красная площадь в Москве

На "Красную площадь" приехали и зарубежные гости. В их числе швейцарский публицист, историк, профессор Эрик Хёсли. Он рассказал о своей книге "Сибирская эпопея".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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4 из 14
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Дарья Донцова представила работы "Цыпленок Лисы Патрикеевны" и "Игольное ушко".

Писательница Дарья Донцова представляет свои книги Цыпленок Лисы Патрикеевны и Игольное ушко на IX книжном фестивале Красная площадь в Москве

Дарья Донцова представила работы "Цыпленок Лисы Патрикеевны" и "Игольное ушко".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Внук писателя Михаила Шолохова Александр посетил презентацию произведения Захара Прилепина "Шолохов. Незаконный" и раскрыл детали из своей новой книги "Третьим будешь. Разговоры в конюшне".

Внук писателя Михаила Шолохова Александр Шолохов на презентации книги писателя Захара Прилепина Шолохов. Незаконный представляет свою новую книгу Третьим будешь. Разговоры в конюшне на IX книжном фестивале Красная площадь в Москве

Внук писателя Михаила Шолохова Александр посетил презентацию произведения Захара Прилепина "Шолохов. Незаконный" и раскрыл детали из своей новой книги "Третьим будешь. Разговоры в конюшне".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Федор Конюхов и его сын Оскар поделились секретами работы в экспедиции.

Также наследник путешественника представил свою книгу "С отцом по всему свету".

Путешественник Федор Конюхов и его сын, руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов на презентации книги С отцом по всему свету на IX книжном фестивале Красная площадь в Москве

Федор Конюхов и его сын Оскар поделились секретами работы в экспедиции.

Также наследник путешественника представил свою книгу "С отцом по всему свету".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Посетил фестиваль художник-мультипликатор Юрий Норштейн.

Режиссер мультипликационного кино, художник-мультипликатор Юрий Норштейн на IX книжном фестивале Красная площадь в Москве

Посетил фестиваль художник-мультипликатор Юрий Норштейн.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Творческую встречу с читателями провела поэтесса Лариса Рубальская.

Поэтесса Лариса Рубальская на творческой встрече в рамках IX книжного фестиваля Красная площадь в Москве

Творческую встречу с читателями провела поэтесса Лариса Рубальская.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На фестивале прошла серия поэтических чтений "Час поэзии войны и мира". Участвовали Дмитрий Мельников, Ольга Старушко, Анна Долгарева, Анна Ревякина, Игорь Караулов, Влад Маленко (на фото) и другие.

Поэт Влад Маленко во время Часа поэзии войны и мира на IX книжном фестивале Красная площадь в Москве

На фестивале прошла серия поэтических чтений "Час поэзии войны и мира". Участвовали Дмитрий Мельников, Ольга Старушко, Анна Долгарева, Анна Ревякина, Игорь Караулов, Влад Маленко (на фото) и другие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Александр Звягинцев презентовал новый роман "Нюрнберг. На веки вечные".

Писатель Александр Звягинцев представляет свой новый роман Нюрнберг. На веки вечные на IX книжном фестивале Красная площадь в Москве

Александр Звягинцев презентовал новый роман "Нюрнберг. На веки вечные".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Поэтесса, журналист и общественный деятель ЛНР Елена Заславская и член Союза писателей ДНР Геннадий Горелик (третий слева) приняли участие в творческой встрече "Писатели Донбасса".

Поэтесса, журналист и общественный деятель Луганской Народной Республики Елена Заславская и член Союза писателей ДНР Геннадий Горелик принимают участие в творческой встрече Писатели Донбасса на IX книжном фестивале Красная площадь в Москве

Поэтесса, журналист и общественный деятель ЛНР Елена Заславская и член Союза писателей ДНР Геннадий Горелик (третий слева) приняли участие в творческой встрече "Писатели Донбасса".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сергей Лукьяненко провел несколько встреч. Рассказал о влиянии романов братьев Стругацких на свое творчество, поговорил с читателями о том, что такое авторский замысел.

Писатель Сергей Лукьяненко принимает участие в творческой встрече Что хотел сказать автор на IX книжном фестивале Красная площадь в Москве

Сергей Лукьяненко провел несколько встреч. Рассказал о влиянии романов братьев Стругацких на свое творчество, поговорил с читателями о том, что такое авторский замысел.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Заместитель художественного руководителя по творческим вопросам Малого театра России Алексей Дубровский, ректор Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина Борис Любимов, директор ГМИРЛИ имени Владимира Даля Дмитрий Бак, писатель литературовед Павел Басинский (слева направо) участвовали в дискуссии "Неисчерпаемый Островский: к 200-летию основоположника русского национального театра".

Заместитель художественного руководителя по творческим вопросам Малого театра России Алексей Дубровский, ректор Высшего театрального училища имени М.С.Щепкина Борис Любимов, директор ГМИРЛИ им. В.И.Даля Дмитрий Бак, писатель, журналист, литературовед Павел Басинский принимают участие в дискуссии Неисчерпаемый Островский: к 200-летию основоположника русского национального театра на IX книжном фестивале Красная площадь в Москве

Заместитель художественного руководителя по творческим вопросам Малого театра России Алексей Дубровский, ректор Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина Борис Любимов, директор ГМИРЛИ имени Владимира Даля Дмитрий Бак, писатель литературовед Павел Басинский (слева направо) участвовали в дискуссии "Неисчерпаемый Островский: к 200-летию основоположника русского национального театра".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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