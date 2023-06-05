https://ria.ru/20230605/spektakl-1876230151.html

На Красной площади презентовали спектакль "Нюрнберг. Текст"

На Красной площади презентовали спектакль "Нюрнберг. Текст" - РИА Новости, 05.06.2023

На Красной площади презентовали спектакль "Нюрнберг. Текст"

Премьера мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст" о процессе над нацистскими преступниками состоялась в понедельник на Главной сцене IX книжного фестиваля... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:11

2023-06-05T17:11

2023-06-05T17:11

миа "россия сегодня"

нюрнберг

россия

риа новости

книжный фестиваль "красная площадь"

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МОСКВА, 5 июн— РИА Новости. Премьера мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст" о процессе над нацистскими преступниками состоялась в понедельник на Главной сцене IX книжного фестиваля "Красная площадь". Это – совместный проект РИА Новости и фестиваля, в основу которого легли материалы мультимедийного проекта агентства "Нюрнберг. Начало мира" и воспоминания, очерки, репортажи классиков советской литературы Бориса Полевого, Ильи Эренбурга, Алексея Толстого, Всеволода Вишневского, Леонида Леонова, Константина Федина.Герои спектакля – недавние военкоры Совинформбюро и центральных газет, которые освещали ход Суда истории из зала № 600 нюрнбергского Дворца правосудия в 1945-1946 годах. В пьесе также использованы мемуары машинисток и переводчиц советской делегации Тамары Носовой, Татьяны Ступниковой, Серафимы Пономаревой, Эры Львовой. Важной частью постановки стала и музыка Сергея Рахманинова в исполнении знаменитой пианистки, виртуоза Валентины Лисицы. Среди произведений композитора, прозвучавших в спектакле, знаменитый Второй фортепианный концерт, фрагмент "Рапсодии на тему Паганини" и "Элегия".Прямая трансляция спектакля была доступна на официальной странице РИА Новости во "ВКонтакте", "Одноклассники", RuTube, а также на сайте международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".В своем видеообращении к зрителям, которое транслировалось перед началом спектакля на экране Главной сцены фестиваля, генеральный директор медиагруппы"Россия сегодня" Дмитрий Киселев сказал: "Я счастлив, что агентству РИА Новости и книжному фестивалю "Красная площадь" удалось общими усилиями осуществить эту постановку. В ее основу легли материалы нашего проекта "Нюрнберг. Начало мира", в том числе репортажи и очерки работавших на процессе над нацистскими преступниками корреспондентов Совинформбюро – прародителя нашей медиагруппы"Россия сегодня". Тогда недавние военкоры и лучшие советские писатели рассказывали из Нюрнберга миру и стране о том, что такое настоящее зло. Именно на этом процессе были заложены основы современного мироустройства, которые сейчас Запад нещадно рушит. Значение Нюрнберга в наши дни актуально как никогда за последние десятилетия"."Литература и правда как никогда были близки в Нюрнберге, в зале 600 Дворца правосудия. Суд был справедливым и открытым, честным и состязательным. И свидетелями этого суда стали выдающиеся, лучшие литераторы эпохи. Это удивительный момент в истории, и он всегда меня занимал, – рассказала соавтор пьесы "Нюрнберг. Текст", руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира" Наталия Осипова.– Нюрнбергский процесс сейчас в центре внимания общества, но роль писателей в нем до сих пор не была раскрыта и осознана. Участники процесса, писатели и военкоры много говорили о том, как хотели они справедливости и как верили в нее, задолго до Победы, идя фронтовыми дорогами, видя весь ужас происходящего. И вот, они победили и оказались в зале суда. И они избраны быть теми свидетелями, которые зафиксируют этот момент для истории. Золотые перья, лучшие писатели страны сообщают, что правда победила".Она также отметила, что в ходе работы над проектом "Нюрнберг. Начало мира" пришлось прочесть множество произведений, погрузиться в материал практически на полтора года, собрать огромное количество писательских свидетельств о процессе и преступлениях нацизма."В какой-то момент это приобрело новое качество – и стало пьесой. Она основана на документах. Все обстоятельства, факты, герои, детали – подлинные. Нюрнбергский процесс так удивительно драматургичен как историческое событие, что и придумывать ничего не понадобилось. Мы с Екатериной Антоновой, драматургом и моим соавтором, следовали за самой историей и писали, ощущая свою ответственность перед ней" - добавила Осипова."Я как режиссер впервые работаю с таким интересным и в то же время сложным и важным материалом, актуальность которого сегодня только возрастает. Наш спектакль прежде всего поднимает вопросы исторической объективности, человеческой справедливости, если угодно. Мы не прячемся за удобными формулировками, мы не пользуемся безопасной оптикой, которая заслоняет от нас правду и ужас события, не используем искажения современности. Мы готовы смотреть прямо на самое страшное преступление против человечности, мы готовы разговаривать со зрителем честно и открыто, потому что наш разговор основан только на фактах", – подчеркнул режиссер спектакля "Нюрнберг. Текст" Сергей Глазков."Наш фестиваль всегда открывал свои площадки для самых интересных и значимых литературно-театральных событий. В этот раз мы решили пойти по новому пути – мы создали совместный проект с одним из ведущих медиа России – РИА Новости на тему литературы и Нюрнбергского процесса, – отметила продюсер спектакля, программный директор "Главной сцены" фестиваля "Красная площадь" Полина Васильева. – Идея такой постановки у авторов проекта "Нюрнберг. Начало мира" существовала давно, я знала, но фестиваль стал катализатором творческого процесса – и пьеса была написана за 4 дня. Красная площадь – такая площадка, которая помогает делать невероятные творческие вещи. Роль писателей в установлении справедливости, литература и историческая правда - это те темы, которые мне невероятно близки и интересны. Исторический материал, конечно, трудный, тяжелый, страшный, но форма спектакля – соединение выдающихся литературных текстов и музыки Рахманинова – позволяет не только соприкоснуться с трагедией, пережить ее, но и найти выход к свету и добру".

https://ria.ru/20211208/vystavka-1762754503.html

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Алёна Пава

миа "россия сегодня", нюрнберг, россия, риа новости, книжный фестиваль "красная площадь"