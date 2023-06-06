https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876353582.html
В Новой Каховке сообщили, что уровень воды не требует эвакуации населения
В Новой Каховке сообщили, что уровень воды не требует эвакуации населения - РИА Новости, 06.06.2023
В Новой Каховке сообщили, что уровень воды не требует эвакуации населения
Потребности в эвакуации мирного населения из Новой Каховки из-за угрозы возможного подтопления после разрушения Каховской ГЭС на данный момент нет, сообщил... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T07:18
2023-06-06T07:18
2023-06-06T12:13
новая каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_4fe97ee6bddc116a8aaa881433b88dee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 06 июн - РИА Новости. Потребности в эвакуации мирного населения из Новой Каховки из-за угрозы возможного подтопления после разрушения Каховской ГЭС на данный момент нет, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.В результате обстрела разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. Уровень воды в результате разрушения Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра."Вода поднялась, пока не доходя до Днепровского проспекта, что свидетельствует о том, что потребности в эвакуации пока нет", - сказал Леонтьев в видео, опубликованном в телеграм-канале администрации округа.При этом он добавил, что все службы города находятся в готовности для принятия срочных решений.
https://ria.ru/20230325/ges-1860572565.html
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_27:0:756:546_1920x0_80_0_0_feab9ccfb57cc327fbd735dd7e4c27b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, происшествия, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс
Новая Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС
В Новой Каховке сообщили, что уровень воды не требует эвакуации населения
В Новой Каховке сообщили, что уровень воды пока не требует эвакуации населения
СИМФЕРОПОЛЬ, 06 июн - РИА Новости. Потребности в эвакуации мирного населения из Новой Каховки из-за угрозы возможного подтопления после разрушения Каховской ГЭС на данный момент нет, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.
В результате обстрела разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. Уровень воды в результате разрушения Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра.
"Вода поднялась, пока не доходя до Днепровского проспекта, что свидетельствует о том, что потребности в эвакуации пока нет", - сказал Леонтьев в видео, опубликованном в телеграм-канале администрации округа.
При этом он добавил, что все службы города находятся в готовности для принятия срочных решений.
Каховскую ГЭС теперь обстреливают снайперы