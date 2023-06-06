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В Новой Каховке сообщили, что уровень воды не требует эвакуации населения - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:18 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876353582.html
В Новой Каховке сообщили, что уровень воды не требует эвакуации населения
В Новой Каховке сообщили, что уровень воды не требует эвакуации населения - РИА Новости, 06.06.2023
В Новой Каховке сообщили, что уровень воды не требует эвакуации населения
Потребности в эвакуации мирного населения из Новой Каховки из-за угрозы возможного подтопления после разрушения Каховской ГЭС на данный момент нет, сообщил... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T07:18
2023-06-06T12:13
новая каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 06 июн - РИА Новости. Потребности в эвакуации мирного населения из Новой Каховки из-за угрозы возможного подтопления после разрушения Каховской ГЭС на данный момент нет, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.В результате обстрела разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. Уровень воды в результате разрушения Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра."Вода поднялась, пока не доходя до Днепровского проспекта, что свидетельствует о том, что потребности в эвакуации пока нет", - сказал Леонтьев в видео, опубликованном в телеграм-канале администрации округа.При этом он добавил, что все службы города находятся в готовности для принятия срочных решений.
https://ria.ru/20230325/ges-1860572565.html
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новая каховка, происшествия, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс
Новая Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС
В Новой Каховке сообщили, что уровень воды не требует эвакуации населения

В Новой Каховке сообщили, что уровень воды пока не требует эвакуации населения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела у въезда на Каховскую ГЭС в Херсонской области
Стела у въезда на Каховскую ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
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Стела у въезда на Каховскую ГЭС в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 06 июн - РИА Новости. Потребности в эвакуации мирного населения из Новой Каховки из-за угрозы возможного подтопления после разрушения Каховской ГЭС на данный момент нет, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.
В результате обстрела разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. Уровень воды в результате разрушения Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра.
"Вода поднялась, пока не доходя до Днепровского проспекта, что свидетельствует о том, что потребности в эвакуации пока нет", - сказал Леонтьев в видео, опубликованном в телеграм-канале администрации округа.
При этом он добавил, что все службы города находятся в готовности для принятия срочных решений.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаПроисшествияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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