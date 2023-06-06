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Дрон-камикадзе "Привет-82" прошел апробацию Минобороны - РИА Новости, 06.06.2023
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18:16 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/dron-1876551345.html
Дрон-камикадзе "Привет-82" прошел апробацию Минобороны
Дрон-камикадзе "Привет-82" прошел апробацию Минобороны - РИА Новости, 06.06.2023
Дрон-камикадзе "Привет-82" прошел апробацию Минобороны
Новейший российский дрон-камикадзе "Привет-82", разработанный в КБ "Око", прошел апробацию Минобороны России, сообщил РИА Новости во вторник совладелец и... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:16
2023-06-06T18:16
россия
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Новейший российский дрон-камикадзе "Привет-82", разработанный в КБ "Око", прошел апробацию Минобороны России, сообщил РИА Новости во вторник совладелец и генеральный директор КБ "Око" Вадим Жернов."Получили протокол о том, что мы прошли апробацию Министерства обороны. Это было 19 мая", - сообщил он.Согласно документу, дрон проверили на заявленную разработчиками дальность и время полета с штатной нагрузкой на дистанцию в 10 километров. В ходе тестов дрон штатно запустился, устойчиво управлялся на всем протяжении полетов, маневрировал, отключал и включал заново двигатели при отработке пикирования на цель, отработал повтор атаки в бесшумном режиме.Кроме того, продемонстрирована возможность передачи управления дроном в полете от одного оператора к другому.Также дрон доказал способность сохранения работы каналов управления и передачи данных в условиях применения противником комплекса радиоэлектронной борьбы направленно на беспилотник. При этом сигналы глобальной спутниковой навигационной системы (ГНСС) были подавлены на дальности 2,5 тысячи метров, и далее дрон осуществлял навигацию без ГНСС.Барражирующий боеприпас "Привет-82" способен нести боевую часть массой более 5 килограммов на дальность около 30 километров, при этом стоит чуть более 100 тысяч рублей.В мае РИА Новости сообщали, что новые российские дроны-камикадзе "Привет-82" получать способность вылетать на линию фронта из единых тыловых хабов, а операторы будут подключаться к их управлению уже на передовой и затем наводить на цели противника.Из хаба можно направить конкретному подразделению сразу от одного до нескольких дронов-камикадзе. Если в подразделении один оператор, он применит их поочередно, если несколько, то можно нанести скоординированный удар по одной или нескольким разным целям. Также возможна передача управления дроном от одного оператора другому, когда беспилотник прибудет в район действия подразделения.
https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868310958.html
https://ria.ru/20230217/bespilotnik-1852563156.html
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Дрон-камикадзе "Привет-82" прошел апробацию Минобороны

Разработчик дрона-камикадзе "Привет-82" заявил, что БПЛА доказал заявленные характеристики

© Фото : КБ "Око"/ВКонтактеДрон-камикадзе "Привет-82"
Дрон-камикадзе Привет-82 - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : КБ "Око"/ВКонтакте
Дрон-камикадзе "Привет-82". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Новейший российский дрон-камикадзе "Привет-82", разработанный в КБ "Око", прошел апробацию Минобороны России, сообщил РИА Новости во вторник совладелец и генеральный директор КБ "Око" Вадим Жернов.
"Получили протокол о том, что мы прошли апробацию Министерства обороны. Это было 19 мая", - сообщил он.
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Согласно документу, дрон проверили на заявленную разработчиками дальность и время полета с штатной нагрузкой на дистанцию в 10 километров. В ходе тестов дрон штатно запустился, устойчиво управлялся на всем протяжении полетов, маневрировал, отключал и включал заново двигатели при отработке пикирования на цель, отработал повтор атаки в бесшумном режиме.
Кроме того, продемонстрирована возможность передачи управления дроном в полете от одного оператора к другому.
Также дрон доказал способность сохранения работы каналов управления и передачи данных в условиях применения противником комплекса радиоэлектронной борьбы направленно на беспилотник. При этом сигналы глобальной спутниковой навигационной системы (ГНСС) были подавлены на дальности 2,5 тысячи метров, и далее дрон осуществлял навигацию без ГНСС.
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Барражирующий боеприпас "Привет-82" способен нести боевую часть массой более 5 килограммов на дальность около 30 километров, при этом стоит чуть более 100 тысяч рублей.
В мае РИА Новости сообщали, что новые российские дроны-камикадзе "Привет-82" получать способность вылетать на линию фронта из единых тыловых хабов, а операторы будут подключаться к их управлению уже на передовой и затем наводить на цели противника.
Из хаба можно направить конкретному подразделению сразу от одного до нескольких дронов-камикадзе. Если в подразделении один оператор, он применит их поочередно, если несколько, то можно нанести скоординированный удар по одной или нескольким разным целям. Также возможна передача управления дроном от одного оператора другому, когда беспилотник прибудет в район действия подразделения.
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