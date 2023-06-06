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Мемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи

Мемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи - РИА Новости, 06.06.2023

Мемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи

Мемориальную доску участнику специальной военной операции (СВО) Виктору Петрову установили в деревне Пуршево в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:07

2023-06-06T14:07

2023-06-06T14:07

балашиха

сво

спецоперация

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Мемориальную доску участнику специальной военной операции (СВО) Виктору Петрову установили в деревне Пуршево в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Мемориальная доска установлена на доме №25 на Новослободской улице, где он проживал с семьей.По данным пресс-службы, Петров имел боевой опыт, служил в Киргизии. В октябре 2022 года был мобилизован, прошел двухмесячную подготовку в части в Серпухове. После был отправлен в зону СВО в Луганскую народную республику. Погиб при выполнении воинского долга в деревне Макеевка. Имел звание младший сержант, был командиром разведроты."Сегодня наша страна борется с прямыми последователями нацизма. Тысячи наших бойцов, в том числе и из нашего городского округа, сражаются за нашу свободу, за мирную жизнь на Донбассе. К сожалению, ценой собственной жизни, как Виктор Владимирович Петров, которому сегодня мы открываем мемориальную доску, чтобы почтить память. Виктор Владимирович воин, им гордится вся Россия", - приводятся в сообщении слова замглавы администрации Балашихи Михаила Объедкова.За проявленное мужество, защиту Родины, за заслуги перед государством и народом Петров награжден Орденом Мужества посмертно. У него осталось двое детей и супруга, с которой они вместе прожили 17 лет. Похоронен на Пуршевском кладбище.

https://ria.ru/20230524/balashikha-1873807500.html

балашиха

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

балашиха, сво, спецоперация