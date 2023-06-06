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Мемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи - РИА Новости, 06.06.2023
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14:07 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/doska-1876472767.html
Мемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи
Мемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи - РИА Новости, 06.06.2023
Мемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи
Мемориальную доску участнику специальной военной операции (СВО) Виктору Петрову установили в деревне Пуршево в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:07
2023-06-06T14:07
балашиха
сво
спецоперация
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Мемориальную доску участнику специальной военной операции (СВО) Виктору Петрову установили в деревне Пуршево в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Мемориальная доска установлена на доме №25 на Новослободской улице, где он проживал с семьей.По данным пресс-службы, Петров имел боевой опыт, служил в Киргизии. В октябре 2022 года был мобилизован, прошел двухмесячную подготовку в части в Серпухове. После был отправлен в зону СВО в Луганскую народную республику. Погиб при выполнении воинского долга в деревне Макеевка. Имел звание младший сержант, был командиром разведроты."Сегодня наша страна борется с прямыми последователями нацизма. Тысячи наших бойцов, в том числе и из нашего городского округа, сражаются за нашу свободу, за мирную жизнь на Донбассе. К сожалению, ценой собственной жизни, как Виктор Владимирович Петров, которому сегодня мы открываем мемориальную доску, чтобы почтить память. Виктор Владимирович воин, им гордится вся Россия", - приводятся в сообщении слова замглавы администрации Балашихи Михаила Объедкова.За проявленное мужество, защиту Родины, за заслуги перед государством и народом Петров награжден Орденом Мужества посмертно. У него осталось двое детей и супруга, с которой они вместе прожили 17 лет. Похоронен на Пуршевском кладбище.
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балашиха, сво, спецоперация
Балашиха, СВО, Спецоперация

Мемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи

© Фото : администрация г.о. БалашихаМемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи
Мемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : администрация г.о. Балашиха
Мемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Мемориальную доску участнику специальной военной операции (СВО) Виктору Петрову установили в деревне Пуршево в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мемориальная доска установлена на доме №25 на Новослободской улице, где он проживал с семьей.
По данным пресс-службы, Петров имел боевой опыт, служил в Киргизии. В октябре 2022 года был мобилизован, прошел двухмесячную подготовку в части в Серпухове. После был отправлен в зону СВО в Луганскую народную республику. Погиб при выполнении воинского долга в деревне Макеевка. Имел звание младший сержант, был командиром разведроты.
«
"Сегодня наша страна борется с прямыми последователями нацизма. Тысячи наших бойцов, в том числе и из нашего городского округа, сражаются за нашу свободу, за мирную жизнь на Донбассе. К сожалению, ценой собственной жизни, как Виктор Владимирович Петров, которому сегодня мы открываем мемориальную доску, чтобы почтить память. Виктор Владимирович воин, им гордится вся Россия", - приводятся в сообщении слова замглавы администрации Балашихи Михаила Объедкова.
За проявленное мужество, защиту Родины, за заслуги перед государством и народом Петров награжден Орденом Мужества посмертно. У него осталось двое детей и супруга, с которой они вместе прожили 17 лет. Похоронен на Пуршевском кладбище.
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