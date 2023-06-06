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Мемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи
Мемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи - РИА Новости, 06.06.2023
Мемориальную доску участнику СВО Виктору Петрову открыли в деревне Балашихи
Мемориальную доску участнику специальной военной операции (СВО) Виктору Петрову установили в деревне Пуршево в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:07
2023-06-06T14:07
2023-06-06T14:07
балашиха
сво
спецоперация
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Мемориальную доску участнику специальной военной операции (СВО) Виктору Петрову установили в деревне Пуршево в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Мемориальная доска установлена на доме №25 на Новослободской улице, где он проживал с семьей.По данным пресс-службы, Петров имел боевой опыт, служил в Киргизии. В октябре 2022 года был мобилизован, прошел двухмесячную подготовку в части в Серпухове. После был отправлен в зону СВО в Луганскую народную республику. Погиб при выполнении воинского долга в деревне Макеевка. Имел звание младший сержант, был командиром разведроты."Сегодня наша страна борется с прямыми последователями нацизма. Тысячи наших бойцов, в том числе и из нашего городского округа, сражаются за нашу свободу, за мирную жизнь на Донбассе. К сожалению, ценой собственной жизни, как Виктор Владимирович Петров, которому сегодня мы открываем мемориальную доску, чтобы почтить память. Виктор Владимирович воин, им гордится вся Россия", - приводятся в сообщении слова замглавы администрации Балашихи Михаила Объедкова.За проявленное мужество, защиту Родины, за заслуги перед государством и народом Петров награжден Орденом Мужества посмертно. У него осталось двое детей и супруга, с которой они вместе прожили 17 лет. Похоронен на Пуршевском кладбище.
https://ria.ru/20230524/balashikha-1873807500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балашиха, сво, спецоперация
Балашиха, СВО, Спецоперация