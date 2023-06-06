https://ria.ru/20230606/donetsk-1876554903.html
В Донецке восстановили электроснабжение
В Донецке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 06.06.2023
В Донецке восстановили электроснабжение
Работы по восстановлению электроснабжения в Донецке завершены, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:31
2023-06-06T18:31
2023-06-06T18:31
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
ленинский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Работы по восстановлению электроснабжения в Донецке завершены, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Работы по восстановлению электроснабжения завершены", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Министерство угля и энергетики ДНР ранее сообщало, что более 73 тысяч абонентов в Петровском, Кировском и частично Ленинском районах Донецка остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230606/harm-1876336602.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Ленинский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Россия
В Донецке восстановили электроснабжение
Мэр Донецка Кулемзин: в городе завершили работы по восстановлению электроснабжения