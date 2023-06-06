https://ria.ru/20230606/detal-1876344605.html

Бывший врач Белого дома нашел тревожную деталь в поведении Байдена

Бывший врач Белого дома нашел тревожную деталь в поведении Байдена - РИА Новости, 06.06.2023

Бывший врач Белого дома нашел тревожную деталь в поведении Байдена

С президентом США Джо Байденом "что-то не так", поскольку он не провел ни одного предвыборного мероприятия, такое мнение высказал бывший врач Белого дома,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T03:22

2023-06-06T03:22

2023-06-06T08:04

в мире

сша

джо байден

ронни джексон

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873081229_0:0:3067:1726_1920x0_80_0_0_8f4164101946e7010f9f2bcec1b388b8.jpg

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. С президентом США Джо Байденом "что-то не так", поскольку он не провел ни одного предвыборного мероприятия, такое мнение высказал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон."Джо Байден будто бы баллотируется в президенты, но у него все еще не было предвыборного мероприятия. Что-то с ним не так", - написал он в Twitter.По словам конгрессмена, Америка не потерпит "еще одной (предвыборной. – ред.) кампании из подвала".Как отмечали СМИ, большую часть своей предвыборной кампании в "коронавирусном" 2020 году нынешний американский лидер провел в своем доме в Делавэре, проводя виртуальные мероприятия, из-за чего получил прозвище "Подвальный Байден".Выборы американского президента намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

https://ria.ru/20230602/bayden-1875687473.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, ронни джексон, дональд трамп