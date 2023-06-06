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Бывший врач Белого дома нашел тревожную деталь в поведении Байдена
Бывший врач Белого дома нашел тревожную деталь в поведении Байдена - РИА Новости, 06.06.2023
Бывший врач Белого дома нашел тревожную деталь в поведении Байдена
С президентом США Джо Байденом "что-то не так", поскольку он не провел ни одного предвыборного мероприятия, такое мнение высказал бывший врач Белого дома,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T03:22
2023-06-06T03:22
2023-06-06T08:04
в мире
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. С президентом США Джо Байденом "что-то не так", поскольку он не провел ни одного предвыборного мероприятия, такое мнение высказал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон."Джо Байден будто бы баллотируется в президенты, но у него все еще не было предвыборного мероприятия. Что-то с ним не так", - написал он в Twitter.По словам конгрессмена, Америка не потерпит "еще одной (предвыборной. – ред.) кампании из подвала".Как отмечали СМИ, большую часть своей предвыборной кампании в "коронавирусном" 2020 году нынешний американский лидер провел в своем доме в Делавэре, проводя виртуальные мероприятия, из-за чего получил прозвище "Подвальный Байден".Выборы американского президента намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
https://ria.ru/20230602/bayden-1875687473.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, джо байден, ронни джексон, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Ронни Джексон, Дональд Трамп
Бывший врач Белого дома нашел тревожную деталь в поведении Байдена
Бывший врач Белого дома Джексон раскритиковал Байдена за отсутствие предвыборной кампании
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. С президентом США Джо Байденом "что-то не так", поскольку он не провел ни одного предвыборного мероприятия, такое мнение высказал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.
"Джо Байден будто бы баллотируется в президенты, но у него все еще не было предвыборного мероприятия. Что-то с ним не так", - написал он в Twitter.
По словам конгрессмена, Америка не потерпит "еще одной (предвыборной. – ред.) кампании из подвала".
Как отмечали СМИ, большую часть своей предвыборной кампании в "коронавирусном" 2020 году нынешний американский лидер провел в своем доме в Делавэре, проводя виртуальные мероприятия, из-за чего получил прозвище "Подвальный Байден".
Выборы американского президента намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп
в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
Байден ударился головой при выходе из вертолета