https://ria.ru/20230606/daniya-1876336270.html
Премьер Дании заявила, что союзники Украины ждут от России сигнала о мире
Премьер Дании заявила, что союзники Украины ждут от России сигнала о мире - РИА Новости, 06.06.2023
Премьер Дании заявила, что союзники Украины ждут от России сигнала о мире
Союзники Украины ждут от России сигнала о мирном урегулировании текущего конфликта, заявила журналистам в Белом доме премьер-министр Дании Метте Фредериксен. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T00:05
2023-06-06T00:05
2023-06-06T00:05
метте фредериксен
владимир путин
василий небензя
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Союзники Украины ждут от России сигнала о мирном урегулировании текущего конфликта, заявила журналистам в Белом доме премьер-министр Дании Метте Фредериксен. "Думаю, мы все очень заинтересованы в мире… Мы все еще нуждаемся в сигнале со стороны России", - цитирует слова датского премьера пул журналистов Белого дома. В то же время, как отметила глава кабмина Дании, "для танго необходимы двое" и "никто из союзников не хочет ничего делать без Украины". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230522/ukraina-1873414052.html
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метте фредериксен, владимир путин, василий небензя, россия, украина, москва, в мире
Метте Фредериксен, Владимир Путин, Василий Небензя, Россия, Украина, Москва, В мире
Премьер Дании заявила, что союзники Украины ждут от России сигнала о мире
Премьер Дании Фредериксен: союзники Киева ждут от России сигнала о решении конфликта
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Союзники Украины ждут от России сигнала о мирном урегулировании текущего конфликта, заявила журналистам в Белом доме премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
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"Думаю, мы все очень заинтересованы в мире… Мы все еще нуждаемся в сигнале со стороны России", - цитирует слова датского премьера пул журналистов Белого дома.
В то же время, как отметила глава кабмина Дании, "для танго необходимы двое" и "никто из союзников не хочет ничего делать без Украины".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
заявлял в интервью РИА Новости, что Москва
готова рассмотреть предложения Киева
по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
США и союзники обсуждают модель безопасности для Украины, пишут СМИ