https://ria.ru/20230606/chekhiya-1876570011.html
Чехия назовет Россию и Китай угрозами в новой стратегии, пишут СМИ
Чехия назовет Россию и Китай угрозами в новой стратегии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2023
Чехия назовет Россию и Китай угрозами в новой стратегии, пишут СМИ
В готовящейся новой стратегии безопасности Чехии РФ и Китай впервые будут названы в качестве конкретных угроз для республики и в целом для евроатлантической... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:11
2023-06-06T19:11
2023-06-06T19:11
чехия
россия
китай
нато
евросоюз
милош земан
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ПРАГА, 6 июн – РИА Новости. В готовящейся новой стратегии безопасности Чехии РФ и Китай впервые будут названы в качестве конкретных угроз для республики и в целом для евроатлантической безопасности, сообщило во вторник сетевое издание Seznam Zprávy со ссылкой на два высокопоставленных источника. "Новая стратегия безопасности Чехии будет включать предположение о том, что страна может оказаться в состоянии войны. РФ и Китай будут указаны в документе в качестве конкретных угроз для Чехии и евроатлантической безопасности. В течение последнего времени начальник генштаба Карел Ржегка и ряд экспертов напрямую заявляли об этом. Теперь данное предположение получит правительственное одобрение. По словам двух высокопоставленных источников нашего издания, оно появится в новом варианте стратегии безопасности Чехии, над созданием которого работал МИД республики", - говорится в сообщении. Предыдущий вариант данного документа был подготовлен в 2015 году, то есть, как отмечает издание, "в совершенно другом мире, а также в разгар усилий тогдашнего президента республики Милоша Земана по переориентации Чехии на восточные державы (РФ и КНР)". Один из ключевых тезисов новой стратегии безопасности заключается в том, что Россия представляет собой фундаментальную угрозу безопасности Чехии. "РФ сознательно действует против политической, экономической и социальной стабильности в Чехии", - цитирует издание готовящийся документ. Действия Китая называются в стратегии "угрозой международному порядку, несущей негативные последствия для евроатлантической безопасности". Стратегия также подчеркивает "критическое значение" членства республики в НАТО и ЕС и ее ответственность перед союзниками. В документе дословно сказано, что "Чешская Республика должна быть хорошо подготовлена и к возможности стать составной частью вооруженного конфликта".
https://ria.ru/20230606/t-64-1876488204.html
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чехия, россия, китай, нато, евросоюз, милош земан
Чехия, Россия, Китай, НАТО, Евросоюз, Милош Земан
Чехия назовет Россию и Китай угрозами в новой стратегии, пишут СМИ
Seznam Zpravy: Чехия назовет Россию и Китай угрозами в своей новой стратегии безопасности