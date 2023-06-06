https://ria.ru/20230606/bespilotniki-1876419567.html

В Калужской области рассказали подробности падения беспилотников

В Калужской области рассказали подробности падения беспилотников - РИА Новости, 06.06.2023

В Калужской области рассказали подробности падения беспилотников

Беспилотные авиационные системы самолетного типа, упавшие накануне в Калужской области, не повредили инфраструктуру федеральной автодороги М3 "Украина"; оба... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:25

2023-06-06T11:25

2023-06-06T11:25

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

владислав шапша

гибдд мвд рф

брянск

людиново

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Беспилотные авиационные системы самолетного типа, упавшие накануне в Калужской области, не повредили инфраструктуру федеральной автодороги М3 "Украина"; оба дрона рухнули на обочину, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Калужский губернатор Владислав Шапша ранее проинформировал, что утром в понедельник на 299-м и 283-м километрах трассы М3 упали два беспилотника, детонации не произошло. Территория была оцеплена, участок перекрыли, на месте проводились оперативно-следственные мероприятия. Движение автотранспорта возобновилось поздно вечером в понедельник. "Оба беспилотника упали на обочину трассы М3, разрушений инфраструктуры нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что один дрон рухнул в семи километрах от населенного пункта Жиздра на расстоянии от государственной границы 220 километров. Второй - в 1,4 километра от населенного пункта Усты, расстояние до границы - 197 километров. По его словам, нарядами ГИБДД были организованы объездные маршруты со стороны Брянска через Жиздру на Людиново и Киров, со стороны Москвы - через Дудиничи-Хвастовичи. Собеседник агентства отметил, что вблизи падения беспилотников социально значимых объектов и предприятий экономики нет.

https://ria.ru/20230605/bespilotnik-1876254663.html

https://ria.ru/20230604/bespilotnik-1876026641.html

калужская область

брянск

людиново

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происшествия, калужская область, владислав шапша, гибдд мвд рф, брянск, людиново