Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области рассказали подробности падения беспилотников - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/bespilotniki-1876419567.html
В Калужской области рассказали подробности падения беспилотников
В Калужской области рассказали подробности падения беспилотников - РИА Новости, 06.06.2023
В Калужской области рассказали подробности падения беспилотников
Беспилотные авиационные системы самолетного типа, упавшие накануне в Калужской области, не повредили инфраструктуру федеральной автодороги М3 "Украина"; оба... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:25
2023-06-06T11:25
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
владислав шапша
гибдд мвд рф
брянск
людиново
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Беспилотные авиационные системы самолетного типа, упавшие накануне в Калужской области, не повредили инфраструктуру федеральной автодороги М3 "Украина"; оба дрона рухнули на обочину, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Калужский губернатор Владислав Шапша ранее проинформировал, что утром в понедельник на 299-м и 283-м километрах трассы М3 упали два беспилотника, детонации не произошло. Территория была оцеплена, участок перекрыли, на месте проводились оперативно-следственные мероприятия. Движение автотранспорта возобновилось поздно вечером в понедельник. "Оба беспилотника упали на обочину трассы М3, разрушений инфраструктуры нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что один дрон рухнул в семи километрах от населенного пункта Жиздра на расстоянии от государственной границы 220 километров. Второй - в 1,4 километра от населенного пункта Усты, расстояние до границы - 197 километров. По его словам, нарядами ГИБДД были организованы объездные маршруты со стороны Брянска через Жиздру на Людиново и Киров, со стороны Москвы - через Дудиничи-Хвастовичи. Собеседник агентства отметил, что вблизи падения беспилотников социально значимых объектов и предприятий экономики нет.
https://ria.ru/20230605/bespilotnik-1876254663.html
https://ria.ru/20230604/bespilotnik-1876026641.html
калужская область
брянск
людиново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, владислав шапша, гибдд мвд рф, брянск, людиново
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Владислав Шапша, ГИБДД МВД РФ, Брянск, Людиново
В Калужской области рассказали подробности падения беспилотников

Экстренные службы: оба найденных в Калужской области беспилотника упали на обочину дороги

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Беспилотные авиационные системы самолетного типа, упавшие накануне в Калужской области, не повредили инфраструктуру федеральной автодороги М3 "Украина"; оба дрона рухнули на обочину, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Калужский губернатор Владислав Шапша ранее проинформировал, что утром в понедельник на 299-м и 283-м километрах трассы М3 упали два беспилотника, детонации не произошло. Территория была оцеплена, участок перекрыли, на месте проводились оперативно-следственные мероприятия. Движение автотранспорта возобновилось поздно вечером в понедельник.
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Власти Ростовской области рассказали о падении беспилотника в Таганроге
5 июня, 15:40
"Оба беспилотника упали на обочину трассы М3, разрушений инфраструктуры нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что один дрон рухнул в семи километрах от населенного пункта Жиздра на расстоянии от государственной границы 220 километров. Второй - в 1,4 километра от населенного пункта Усты, расстояние до границы - 197 километров.
По его словам, нарядами ГИБДД были организованы объездные маршруты со стороны Брянска через Жиздру на Людиново и Киров, со стороны Москвы - через Дудиничи-Хвастовичи.
Собеседник агентства отметил, что вблизи падения беспилотников социально значимых объектов и предприятий экономики нет.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
В Джанкое сбили беспилотник
4 июня, 05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалужская областьВладислав ШапшаГИБДД МВД РФБрянскЛюдиново
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала