https://ria.ru/20230606/bespilotniki-1876351996.html
В Запорожской области дронами-камикадзе уничтожили технику украинских войск
В Запорожской области дронами-камикадзе уничтожили технику украинских войск - РИА Новости, 06.06.2023
В Запорожской области дронами-камикадзе уничтожили технику украинских войск
Российские военные в Запорожской области уничтожили технику ВСУ точными ударами дронов-камикадзе, следует из видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T06:33
2023-06-06T06:33
2023-06-06T16:09
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили технику ВСУ точными ударами дронов-камикадзе, следует из видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.Как разъяснили военнослужащие группировки "Восток", предоставившие кадры, целями таких беспилотников регулярно становится транспорт или расположения бойцов противника. По информации пресс-центра группировки "Восток", за минувшие сутки на Запорожском направлении российские войска поразили украинский опорный пункт в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы (и живую силу в районе Новоданиловки, а также пункты временной дислокации в Новоандреевке и возле Щербаков и гаубицу "Мста-Б" в районе Червоной Криницы.
https://ria.ru/20230520/dron-kamikadze-1873158464.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Уничтожение техники ВСУ ударами дронов-камикадзе
Российские военные в Запорожской области уничтожили технику украинских войск точными ударами дронов-камикадзе
2023-06-06T06:33
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PT0M30S
РИА Новости
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области дронами-камикадзе уничтожили технику украинских войск
Российские военные беспилотниками-камикадзе поразили в Запорожской области технику ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Российские военные в Запорожской области уничтожили технику ВСУ точными ударами дронов-камикадзе, следует из видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Как разъяснили военнослужащие группировки "Восток", предоставившие кадры, целями таких беспилотников регулярно становится транспорт или расположения бойцов противника.
По информации пресс-центра группировки "Восток", за минувшие сутки на Запорожском направлении российские войска поразили украинский опорный пункт в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы (и живую силу в районе Новоданиловки, а также пункты временной дислокации в Новоандреевке и возле Щербаков и гаубицу "Мста-Б" в районе Червоной Криницы.
Белорусский дрон-камикадзе может заинтересовать Россию, считает эксперт