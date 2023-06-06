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Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 06.06.2023 (обновлено: 15:39 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/belgorod-1876499194.html
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 06.06.2023
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО по двум целям, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:31
2023-06-06T15:39
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Над Белгородом сработала система ПВО по двум целям, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков."Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал Гладков.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, чаще всего "прилеты" - по приграничным Шебекинскому и Грайворонскому округам.
https://ria.ru/20230604/pvo-1876075289.html
белгород
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков сообщил о срабатывании над Белгородом ПВО по двум воздушным целям

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс
Зенитно-ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Зенитно-ракетный комплекс. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Над Белгородом сработала система ПВО по двум целям, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
«
"Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал Гладков.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, чаще всего "прилеты" - по приграничным Шебекинскому и Грайворонскому округам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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