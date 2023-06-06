https://ria.ru/20230606/belgorod-1876499194.html
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 06.06.2023
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО по двум целям, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:31
2023-06-06T15:31
2023-06-06T15:39
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872810860_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6464f09b4650fff4873b1d8ecdd80b41.jpg
БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Над Белгородом сработала система ПВО по двум целям, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков."Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал Гладков.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, чаще всего "прилеты" - по приграничным Шебекинскому и Грайворонскому округам.
https://ria.ru/20230604/pvo-1876075289.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872810860_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef6c3e4f220c77ec880812a505b6511f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Над Белгородом сработала система ПВО
Губернатор Гладков сообщил о срабатывании над Белгородом ПВО по двум воздушным целям