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Российский красный крест начал выдавать гумпомощь в Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 06.06.2023 (обновлено: 15:05 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/belgorod-1876482199.html
Российский красный крест начал выдавать гумпомощь в Белгородской области
Российский красный крест начал выдавать гумпомощь в Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2023
Российский красный крест начал выдавать гумпомощь в Белгородской области
Российский красный крест (РКК) начал выдавать гуманитарную помощь и принимать заявки на выдачу материальных выплат от жителей Белгородской области, которые... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:41
2023-06-06T15:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
белгород
российский красный крест
ркк "энергия"
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российский красный крест (РКК) начал выдавать гуманитарную помощь и принимать заявки на выдачу материальных выплат от жителей Белгородской области, которые пострадали от обстрелов, говорится в пресс-релизе организации."Региональное отделение Российского Красного Креста в Белгороде начало выдачу гуманитарной помощи и прием заявлений жителей из пострадавших от обстрелов районов региона на получение прямых материальных выплат", - написано в сообщении.Как заявил глава РКК Павел Савчук, которого цитирует пресс-служба, 300 таких обращений уже оформлено, а ещё 200 на очереди.
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белгородская область, россия, происшествия, белгород, российский красный крест, ркк "энергия"
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия, Белгород, Российский Красный Крест, РКК "Энергия"
Российский красный крест начал выдавать гумпомощь в Белгородской области

Российский красный крест начал выдавать гумпомощь жителям Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВолонтер в пункте сбора гуманитарной помощи
Волонтер в пункте сбора гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Волонтер в пункте сбора гуманитарной помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российский красный крест (РКК) начал выдавать гуманитарную помощь и принимать заявки на выдачу материальных выплат от жителей Белгородской области, которые пострадали от обстрелов, говорится в пресс-релизе организации.
"Региональное отделение Российского Красного Креста в Белгороде начало выдачу гуманитарной помощи и прием заявлений жителей из пострадавших от обстрелов районов региона на получение прямых материальных выплат", - написано в сообщении.
Как заявил глава РКК Павел Савчук, которого цитирует пресс-служба, 300 таких обращений уже оформлено, а ещё 200 на очереди.
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