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Российский красный крест начал выдавать гумпомощь в Белгородской области
Российский красный крест начал выдавать гумпомощь в Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2023
Российский красный крест начал выдавать гумпомощь в Белгородской области
Российский красный крест (РКК) начал выдавать гуманитарную помощь и принимать заявки на выдачу материальных выплат от жителей Белгородской области, которые... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:41
2023-06-06T14:41
2023-06-06T15:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
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российский красный крест
ркк "энергия"
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российский красный крест (РКК) начал выдавать гуманитарную помощь и принимать заявки на выдачу материальных выплат от жителей Белгородской области, которые пострадали от обстрелов, говорится в пресс-релизе организации."Региональное отделение Российского Красного Креста в Белгороде начало выдачу гуманитарной помощи и прием заявлений жителей из пострадавших от обстрелов районов региона на получение прямых материальных выплат", - написано в сообщении.Как заявил глава РКК Павел Савчук, которого цитирует пресс-служба, 300 таких обращений уже оформлено, а ещё 200 на очереди.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия, Белгород, Российский Красный Крест, РКК "Энергия"
Российский красный крест начал выдавать гумпомощь в Белгородской области
Российский красный крест начал выдавать гумпомощь жителям Белгородской области