https://ria.ru/20230606/belgorod-1876476185.html

Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет

Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет - РИА Новости, 06.06.2023

Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет

Украинских диверсантов нет на территории Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:19

2023-06-06T14:19

2023-06-06T15:50

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

россия

вячеслав гладков

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 6 июн — РИА Новости. Украинских диверсантов нет на территории Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале."Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет", — сказал чиновник.Он пояснил, что встретился с жителями Шебекинского округа, у которых сейчас много вопросов и тревог.По словам Гладкова, те, кто в интернете обсуждают ситуацию в Новой Таволжанке и заявляют, что там якобы присутствуют диверсанты, пытаются увеличить свою аудиторию.Четвертого июня российские пограничники не позволили украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В результате артиллерийского удара противник отошел.Как сообщал накануне Гладков, по последним данным, в селе остаются около 100 жителей, но власти не могут уточнить данные из-за обстрелов.По ситуации на утро вторника за минувшие сутки ВСУ выпустили по Новой Таволжанке 105 различных боеприпасов, в том числе противник 12 раз сбрасывал взрывные устройства на жилые дома с беспилотников.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

белгородская область

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Кирилл Волков

белгородская область, безопасность, россия, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр