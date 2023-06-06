https://ria.ru/20230606/belgorod-1876476185.html
Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет
Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет - РИА Новости, 06.06.2023
Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет
Украинских диверсантов нет на территории Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:19
2023-06-06T14:19
2023-06-06T15:50
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
россия
вячеслав гладков
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875236954_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b01d94dd7ff45f843e26f59d6e616039.jpg
БЕЛГОРОД, 6 июн — РИА Новости. Украинских диверсантов нет на территории Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале."Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет", — сказал чиновник.Он пояснил, что встретился с жителями Шебекинского округа, у которых сейчас много вопросов и тревог.По словам Гладкова, те, кто в интернете обсуждают ситуацию в Новой Таволжанке и заявляют, что там якобы присутствуют диверсанты, пытаются увеличить свою аудиторию.Четвертого июня российские пограничники не позволили украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В результате артиллерийского удара противник отошел.Как сообщал накануне Гладков, по последним данным, в селе остаются около 100 жителей, но власти не могут уточнить данные из-за обстрелов.По ситуации на утро вторника за минувшие сутки ВСУ выпустили по Новой Таволжанке 105 различных боеприпасов, в том числе противник 12 раз сбрасывал взрывные устройства на жилые дома с беспилотников.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875236954_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_48ecf6ecedb28ddbf4017948caf294ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность, россия, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Россия, Вячеслав Гладков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет
Белгородский губернатор Гладков заявил об отсутствии противника на территории области
БЕЛГОРОД, 6 июн — РИА Новости.
Украинских диверсантов нет на территории Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале
.
"Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет", — сказал чиновник.
Он пояснил, что встретился с жителями Шебекинского округа, у которых сейчас много вопросов и тревог.
По словам Гладкова, те, кто в интернете обсуждают ситуацию в Новой Таволжанке и заявляют, что там якобы присутствуют диверсанты, пытаются увеличить свою аудиторию.
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
Четвертого июня российские пограничники не позволили украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В результате артиллерийского удара противник отошел.
Как сообщал накануне Гладков, по последним данным, в селе остаются около 100 жителей, но власти не могут уточнить данные из-за обстрелов.
По ситуации на утро вторника за минувшие сутки ВСУ
выпустили по Новой Таволжанке 105 различных боеприпасов, в том числе противник 12 раз сбрасывал взрывные устройства на жилые дома с беспилотников.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины
. На всей территории региона действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
Прорыв украинской ДРГ на Белгородчине обеспечит великую медиапобеду Киева