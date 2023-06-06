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Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 06.06.2023 (обновлено: 15:50 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/belgorod-1876476185.html
Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет
Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет - РИА Новости, 06.06.2023
Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет
Украинских диверсантов нет на территории Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:19
2023-06-06T15:50
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
россия
вячеслав гладков
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 6 июн — РИА Новости. Украинских диверсантов нет на территории Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале."Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет", — сказал чиновник.Он пояснил, что встретился с жителями Шебекинского округа, у которых сейчас много вопросов и тревог.По словам Гладкова, те, кто в интернете обсуждают ситуацию в Новой Таволжанке и заявляют, что там якобы присутствуют диверсанты, пытаются увеличить свою аудиторию.Четвертого июня российские пограничники не позволили украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В результате артиллерийского удара противник отошел.Как сообщал накануне Гладков, по последним данным, в селе остаются около 100 жителей, но власти не могут уточнить данные из-за обстрелов.По ситуации на утро вторника за минувшие сутки ВСУ выпустили по Новой Таволжанке 105 различных боеприпасов, в том числе противник 12 раз сбрасывал взрывные устройства на жилые дома с беспилотников.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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белгородская область, безопасность, россия, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Россия, Вячеслав Гладков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет

Белгородский губернатор Гладков заявил об отсутствии противника на территории области

© Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 июн — РИА Новости. Украинских диверсантов нет на территории Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.
"Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет", — сказал чиновник.
Он пояснил, что встретился с жителями Шебекинского округа, у которых сейчас много вопросов и тревог.
По словам Гладкова, те, кто в интернете обсуждают ситуацию в Новой Таволжанке и заявляют, что там якобы присутствуют диверсанты, пытаются увеличить свою аудиторию.
Последствия обстрела Шебекино
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Четвертого июня российские пограничники не позволили украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В результате артиллерийского удара противник отошел.
Как сообщал накануне Гладков, по последним данным, в селе остаются около 100 жителей, но власти не могут уточнить данные из-за обстрелов.
По ситуации на утро вторника за минувшие сутки ВСУ выпустили по Новой Таволжанке 105 различных боеприпасов, в том числе противник 12 раз сбрасывал взрывные устройства на жилые дома с беспилотников.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
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